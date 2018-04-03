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Слова Додона о дружбе с Россией объяснили борьбой за электорат
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Слова Додона о дружбе с Россией объяснили борьбой за электорат 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Сохранение нейтрального статуса Молдавии и дружба с Россией станут залогом разрешения приднестровского конфликта и воссоединения страны. С таким заявлением на своей странице в Facebook выступил глава государства Игорь Додон. По его мнению, Молдавия «не должна состоять ни в одном внешнем военном формате, будь то НАТО или любом другом», а внешняя политика Кишинева не должна подчиняться «навязанным извне политическим программам».
Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН объяснил мотивы выступления молдавского лидера.
«Электоральная риторика Игоря Додона направлена на улучшение отношений с Россией, это естественно. Эта идея сегодня очень популярна у населения Молдавии. Поэтому, чтобы поддержать доверие населения к себе, он будет делать подобные заявления. Вопрос в другом: нынешний олигархический режим, то есть парламент и правительство, делает подобные заявления в сторону Запада. Что только при помощи НАТО, при помощи Запада Молдавия сможет получить стимул к модернизации, демократизации общества. На этих противоречиях они и сосуществуют. Но нужно понимать, что дружба с Россией среди молдавского населения преобладает. Более 50% граждан Молдавии видят будущее страны в дружбе РФ», — сказал он.
По словам эксперта, в молдавском обществе «прекрасно понимают», что решение приднестровского вопроса возможно только при другой власти.
«Нынешний антинародный, антироссийский режим не сможет его решить. Если в стране проходят марши с призывами о ликвидации молдавской государственности, как это было 25 марта, то понятное дело, что пока на правом берегу Днестра такое происходит, жители Левобережья ни при каких условиях не пойдут на нормализацию отношений с Кишиневом. Поэтому Игорь Додон, пользуясь этим случаем, делает такие заявления, чтобы лишний раз понравиться молдавскому обществу. Но от него реально ничего в этих условиях не зависит», — пояснил он.
Напомним, в ноябре 2018 года должны пройти выборы в молдавский парламент. Ранее Кишинев заявил о высылке трёх российских дипломатов из страны из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Премьер-министр республики Павел Филип объяснил решение юридическими отношениями с Евросоюзом, которые обязывают их «быть солидарными».
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