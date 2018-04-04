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В Самаре участников общегородского субботника замотивируют поощрительными призами
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В Самаре участников общегородского субботника замотивируют поощрительными призами 

progorodsamara.ru 2 часа назад
Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель руководителя департамента по благоустройству администрации Самары Виктор Ненашев. Всего в городе намечается 3 субботника: 14, 21 и 28 апреля (14 апреля — «гагаринский» и 21 апреля — общегородской).
Кроме того, сразу по 12 адресам будет фиксироваться чек-ин в программе «Точка роста». Самарцы, пришедшие на субботник именно в эти места, смогут выиграть интересные призы.
Чтобы принять участие в субботнике, не обязательно выдвигаться в центр города. Каждый желающий может выйти в свой двор и убраться в нём. Весь полагающийся инвентарь можно будет взять в ЖЭУ, ТОСах или связаться с управляющими микрорайнов.
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