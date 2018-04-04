В апреле в Самаре проведут три субботника

В среду, 4 апреля, сотрудники муниципального предприятия «Благоустройство» приняли участие в первом санитарном среднике, прошедшем в рамках стартовавшего 1 апреля месячника по благоустройству, сообщает администрация Самары

Погода внесла свои коррективы. Основные усилия служб благоустройства направлены на уборку улично-дорожной сети. Задача — как можно быстрее освободить территории от остатков снега.

На 14 апреля в Самаре запланировано провести традиционный Гагаринский субботник, Общегородской субботник в этом году состоится 21 апреля, а субботник 28 апреля будет посвящен предстоящему Чемпионату мира по футболу.

Особое внимание будет уделяться оперативному вывозу собранного мусора, эту работу будут контролировать, в том числе, административные комиссии. Собранный мусор необходимо вывозить в течение суток.

Кроме непосредственно уборки территорий, в период месячника по благоустройству будет проводиться очистка и покраска фасадов зданий, восстановление водосточных труб и ограждений, приведение в порядок малых архитектурных форм.

Как позволит погода, начнутся работы и по озеленению городских территорий — высадке саженцев деревьев и рассады цветов. В этом году в парках, скверах, на бульварах и вдоль дорог планируется высадить до 32 тысяч квадратных метров цветов, в прошлом году их было 28 тыс. квадратных метров. В теплицах заблаговременно начали подготовку посадочного материала. Причем с учетом необходимого резерва. Реализация муниципальной программы «Цветущий город» продолжается. В связи с климатическими условиями упор будет сделан на высокоустойчивые сорта.

21 апреля в Самаре запланировано осуществить пробный пуск 39 городских фонтанов. Сезон фонтанов стартует с 1 мая.

При этом граждане могут выходить на уборку территорий в любое время, когда им удобно. О предстоящей уборке достаточно оповестить ТОСы, управляющих микрорайонов. Они обеспечат доступ к инвентарю, будут предупреждены и коммунальные службы, которые смогут в короткие сроки убрать мусор. В преддверии ЧМ-2018 каждый житель областной столицы может внести свой вклад в благоустройство города.

«Все внутригородские районы Самары готовы к проведению субботников и готовы рассмотреть любой день для желающих убрать свой город, главное — это желание жителей», — отметил Виктор Ненашев, заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии.

«Основная задача сделать так, чтобы территория города радовала глаз. В этом году мы впервые применяем практику координации работ по благоустройству через управляющих микрорайонов. Они знают свою территорию, общаются с жителями. Инвентарь находится в структурных подразделениях управляющих компаний, как мы называем — ЖЭУ, и в пределах данного микрорайона инвентарь будет выдаваться», — рассказал замглавы администрации Октябрьского района Богдан Корчуганов.