Студенческая весна. Ямальцы спляшут, посмеются и возьмут интервью 

В Тюмени с 4 по 9 апреля пройдет фестиваль студенческого творчества «Ямальская студенческая весна».
Его участники — 150 победителей муниципальных отборочных туров из Салехарда, Красноселькупа, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Муравленко, Губкинского, Надымского района и Лабытнанги. Основные конкурсные мероприятия организуют в Центре восстановительной медицины и реабилитации «Снежинка». Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщила начальник отдела информационной поддержки и работы со средствами массовой информации окружного молодежного центра Виктория Тихонова.
По традиции конкурсная программа будет состоять из музыкального, танцевального и театрального направлений, оригинального жанра, видео и журналистики. Судить участников будут авторитетные деятели искусства и культуры округа и России.
Гала-концерт, на котором подведут итоги и назовут имена победителей, пройдет 8 апреля в тюменском Дворце культуры «Железнодорожник». Самые достойные поедут на фестиваль «Российская студенческая весна», который состоится с 15 по 20 мая в Ставрополе. Там регион представят 45 ямальцев — такова квота региона.
Напомним, Ямал принимает участие в программе поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» с 2001 года. С 2012 года проходит «Ямальская студенческая весна», который организуют департамент молодёжной политики и туризма ЯНАО и окружной молодежный центр.