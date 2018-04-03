Банный комплекс открылся в Звенигороде после работ по реконструкции

В рамках губернаторской программы «100 бань Подмосковья » в Звенигороде после реконструкции открылся банный объект, сумма инвестиций составила более 1,5 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Банный комплекс на 22 помывочных места реконструирован и готов принять всех желающих в городе Звенигород. Сумма внебюджетных инвестиций составила свыше 1,5 миллионов рублей. После реконструкции баня оснащена комнатами отдыха, проведены работы в помещениях парной, помывочной, раздевалках и холле», — сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников

Он отметил, что во всех банях, работающих в рамках губернаторской программы «100 бань Подмосковья», предусмотрены скидки льготным категориям граждан.

В данном банном комплексе будут представлены льготы на услуги пенсионерам, ветеранам труда, инвалидам, членам многодетных семей — 50%, для участников Великой Отечественной войны и участников иных боевых действий, ветеранов — вход бесплатный.