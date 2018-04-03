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Банный комплекс открылся в Звенигороде после работ по реконструкции
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Банный комплекс открылся в Звенигороде после работ по реконструкции 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В рамках губернаторской программы «100 бань Подмосковья» в Звенигороде после реконструкции открылся банный объект, сумма инвестиций составила более 1,5 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.
«Банный комплекс на 22 помывочных места реконструирован и готов принять всех желающих в городе Звенигород. Сумма внебюджетных инвестиций составила свыше 1,5 миллионов рублей. После реконструкции баня оснащена комнатами отдыха, проведены работы в помещениях парной, помывочной, раздевалках и холле», — сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.
Он отметил, что во всех банях, работающих в рамках губернаторской программы «100 бань Подмосковья», предусмотрены скидки льготным категориям граждан.
В данном банном комплексе будут представлены льготы на услуги пенсионерам, ветеранам труда, инвалидам, членам многодетных семей — 50%, для участников Великой Отечественной войны и участников иных боевых действий, ветеранов — вход бесплатный.
«Кроме того, в бане в городе Видное Ленинского района пересмотрена ценовая политика на предоставляемые услуги — появились дополнительные льготы. Теперь дети до семи лет, ветераны и участники Великой Отечественной войны смогут посетить баню бесплатно. Стоимость для пенсионеров, инвалидов, членов многодетных семей и детей от 7 до 14 лет составит 300 рублей», — добавил Посаженников.
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