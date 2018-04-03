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ОБСЕ готова стать площадкой по преодолению конфронтации между РФ и Европой, заявил Косачев
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ОБСЕ готова стать площадкой по преодолению конфронтации между РФ и Европой, заявил Косачев 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
ОБСЕ обладает большим потенциалом в части решения международных конфликтов, однако он не востребован из-за двойных стандартов в политике ЕС, заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с генеральным секретарём ОБСЕ Томасом Гремингером.
Он сообщил, что незадолго до встречи подробно обсуждал формат посредничества ОБСЕ в приднестровском конфликте с главой региона Вадимом Красносельским. «Мы должны сосредоточиться на идентификации наших общих проблем и найти пути, как двигаться к их решению», — считает Константин Косачев.
Российский сенатор напомнил участникам встречи о документе, принятом ОБСЕ ещё в ноябре 1990 года, — Парижской хартии Объединённой Европы.
«Это важнейший документ, и если его перечитать, что там ни разу не упоминаются НАТО, и только один раз упоминается ЕС в контексте торгового сотрудничества. Тогда мы все видели ОБСЕ как универсальную структуру по обеспечению евробезопасности. И мы констатируем, что сегодня это далеко от реальности», — заметил он.
Он обозначил «очевидную проблему»: ОБСЕ не дают работать в соответствии с её уставом те государства, которые пытаются использовать организацию в «корпоративных интересах».
В свою очередь, Томас Гремингер согласился, что в настоящее время Парижская хартия не реализуется полностью. Он обратил внимание на необходимость восстановления доверия между Россией и Европой.
«Мы готовы обсуждать идеи, как выйти из конфликта. Со своей стороны, мы можем и должны выступать площадкой для диалога, в том числе по обсуждению военно-политических вопросов. Нам надо понять, как мобилизовать политическую волю и вырваться из логики политической конфронтации», — заявил политик.
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