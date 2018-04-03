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Православный батюшка спел блатную «Мурку» в ресторане
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Православный батюшка спел блатную «Мурку» в ресторане 

360tv.ru 1 час назад
В Сети появилось видео, в котором православный священник распевает блатную песню «Мурка». Запись выложил в своем аккаунте в Twitter известный публицист Александр Невзоров. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Поп пошел на дело, выпить захотелось. Поп зашел в шикарный ресторан. pic.twitter.com/IMGRlwGxId
— Александр Невзоров (@NevzorovAG) 2 апреля 2018 г.
На кадрах видно, как священник в рясе исполняет популярную в определенных кругах песню «Мурка» под гитарное сопровождение. Вокруг священника накрыты столы, за которыми сидят десятки очевидцев. В помещении, где происходил «праздник», находятся картины с церковными мотивами.
По данным сайта «Дни.ру», мнения пользователей разделились.
Кто-то  считает поведение православного батюшки недостойным, а  кто-то, наоборот, поддерживает священника и утверждает, что духовные лица тоже имеют право на отдых.
Пользователей популярной социальной сети Instagram возмутила фотосессия неизвестной девушки с медведем. На кадрах видно, как на заснеженной дороге модель без страха тискает зверя, поставив рядом с собой бутылку дорогого шампанского.
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