Православный батюшка спел блатную «Мурку» в ресторане

В Сети появилось видео, в котором православный священник распевает блатную песню «Мурка». Запись выложил в своем аккаунте в Twitter известный публицист Александр Невзоров . Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Поп пошел на дело, выпить захотелось. Поп зашел в шикарный ресторан. pic.twitter.com/IMGRlwGxId

— Александр Невзоров (@NevzorovAG) 2 апреля 2018 г.

На кадрах видно, как священник в рясе исполняет популярную в определенных кругах песню «Мурка» под гитарное сопровождение. Вокруг священника накрыты столы, за которыми сидят десятки очевидцев. В помещении, где происходил «праздник», находятся картины с церковными мотивами.

По данным сайта «Дни.ру», мнения пользователей разделились.

Кто-то считает поведение православного батюшки недостойным, а кто-то, наоборот, поддерживает священника и утверждает, что духовные лица тоже имеют право на отдых.

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