Лекции и консультации врачей пройдут в столице в честь Дня здоровья

Мероприятия, посвященные здоровому образу жизни и профилактике неинфекционных заболеваний, проведут в столице. Их приурочат ко Всемирному дню здоровья, который отмечают 7 апреля.

Дни открытых дверей для детей и взрослых проведут 6, 13, 20 и 27 в столичных поликлиниках. Мероприятия организуют в центрах здоровья. Там можно будет пройти обследования на наличие риска получения неинфекционных заболеваний.

Кроме того, состоятся выездные мероприятия, лекции и беседы с участием врачей-специалистов. Медики расскажут о разных аспектах сохранения здоровья. Например, речь зайдет о способах профилактики туберкулеза, ожирения и артериальной гипертонии. Расскажут врачи и о борьбе с вредными привычками и важности здорового образа жизни.

Праздник отмечают в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В 2018 году он проходит под лозунгом «Здоровье для всех».

Ранее сообщалось, что 17 и 18 марта 16 тысяч горожан прошли обследование на распространенные онкологические заболевания. В скрининге приняли участие более трех тысяч мужчин и более 12 тысяч женщин.