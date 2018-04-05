Ещё
Лекции и консультации врачей пройдут в столице в честь Дня здоровья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лекции и консультации врачей пройдут в столице в честь Дня здоровья 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Мероприятия, посвященные здоровому образу жизни и профилактике неинфекционных заболеваний, проведут в столице. Их приурочат ко Всемирному дню здоровья, который отмечают 7 апреля.
Дни открытых дверей для детей и взрослых проведут 6, 13, 20 и 27 в столичных поликлиниках. Мероприятия организуют в центрах здоровья. Там можно будет пройти обследования на наличие риска получения неинфекционных заболеваний.
Кроме того, состоятся выездные мероприятия, лекции и беседы с участием врачей-специалистов. Медики расскажут о разных аспектах сохранения здоровья. Например, речь зайдет о способах профилактики туберкулеза, ожирения и артериальной гипертонии. Расскажут врачи и о борьбе с вредными привычками и важности здорового образа жизни.
Праздник отмечают в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В 2018 году он проходит под лозунгом «Здоровье для всех».
Ранее сообщалось, что 17 и 18 марта 16 тысяч горожан прошли обследование на распространенные онкологические заболевания. В скрининге приняли участие более трех тысяч мужчин и более 12 тысяч женщин.
Москва24: последние новости
Племянница Скрипаля узнала об инциденте с отравлением из СМИ Дудь впервые рассказал о своем отношении к усам Павла Грудинина РФ направила ноту в ОЗХО для получения доступа к расследованию дела Скрипаля
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Подмосковье обвалились цены на дачи49
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма113
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова83
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством47
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции223
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
ДТП
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение