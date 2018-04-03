Прокуратура остановила стройку на крыше многоэтажки в Махачкале

«РГ» дважды привлекала внимание к этой ситуации ("Кровельная вражда", N 127 от 14.06.2017 и «Обошлись без кровли», N 156 от 18.07.2017). Предыстория такова: в Махачкале на улице Энгельса частная компания пыталась надстроить дополнительный этаж на крыше четырехэтажки 1972 года постройки. Появившиеся здесь «ходоки» начали собирать подписи для якобы бесплатного ремонта водопроводных сетей и коммуникаций. А позже выяснилось, что на самом деле таким образом бралось письменное согласие людей для строительства на крыше почти полувекового дома пятого этажа.

Несмотря на отсутствие всех правоустанавливающих документов, представители застройщика пытались поднять стройматериалы на крышу, но жильцы вызвали полицию и не дали этого сделать. В ответ раздались угрозы разобраться с несговорчивыми гражданами. В компании же заявили, что у них есть заключение ГУП «Дагестангражданкоммунпроект» (подведомственно минстрою республики) о том, что, согласно проведенному обследованию, здание не имеет противопоказаний для строительства дополнительного этажа.

Куда только не обращались собственники с просьбой защитить их права — в прокуратуру МВД , администрацию главы Дагестана , мэрию Махачкалы, минстрой республики. После того как летом прошлого года разгорелся скандал, начальник управления по вопросам координации капитального строительства мэрии Магомедгаджи Залбеков сообщил, что для реконструкции дома необходимо согласие всех без исключения собственников. В момент активной фазы противостояния жильцов с застройщиком он рассказал корреспонденту «РГ», что никаких разрешительных документов на пристройку не выдавалось и выдано не будет. Но компания сдаваться так просто не собиралась, да и чиновники оказались в итоге куда сговорчивее.

Третьего ноября 2017 года вышло постановление городской администрации «О порядке согласования проекта реконструкции четырехэтажного жилого дома с надстройкой одного жилого этажа по улице Энгельса, 19». Документ подписал врио главы города Запир Алхасов. Чем руководствовались в администрации, согласовав планы предпринимателя, при этом имея многочисленные жалобы жителей, остается только гадать. В мэрии корреспонденту «РГ» пояснили, что на тот момент действующий мэр Муса Мусаев находился в командировке и документы подписывал его заместитель.

После обращения жильцов в Генпрокуратуру России проверкой вновь занялись дагестанские сотрудники надзорного ведомства. «В связи с тем, что указанное постановление вынесено с нарушением требований федерального законодательства, прокуратурой Махачкалы вынесен протест на данный акт органа местного самоуправления. Постановлением врио главы Махачкалы он отменен», — сообщили в прокуратуре.

— Только после произошедших в январе — феврале арестов, в том числе мэра и главного архитектора города, проверяющие органы засуетились. Теперь хотим подать заявление о привлечении к ответственности чиновников, разрешивших незаконную стройку, — говорит житель дома Патимат Абуева.

Понять, как застройщик умудрился пробить разрешение, немудрено. Ранее крепкие молодые люди из окружения предпринимателя в присутствии свидетелей заявляли, что застраивать крышу они все равно будут, так как их «курирует» один из республиканских министров.

Впрочем, судьба подобных «кураторов» сегодня в республике незавидна. Бывшему мэру Махачкалы Мусе Мусаеву предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, которые привели к тяжким последствиям. По версии следствия, градоначальник незаконно подписал постановление о передаче земельного участка, находящегося в республиканской собственности, акционерному обществу. При рыночной стоимости землицы в 81 миллион рублей его отдали всего за 1,1 миллиона. Защита мэра заявляет, что уголовное дело возбуждено без оснований. Адвокаты мотивируют данную позицию тем, что участок не был включен в реестр собственности Республики Дагестан и республиканской собственностью не являлся.

Главному архитектору Махачкалы Магомедрасулу Гитинову инкриминируют то, что он составил градостроительный план земельного участка площадью 600 квадратных метров, но при этом были нарушены границы соседнего участка, принадлежащего местному жителю, — территория попала под зону застройки, здесь даже успели возвести фундамент многоэтажки.

В феврале 2017 года по иску пострадавшего махачкалинца к администрации города суд принял решение о сносе за счет мэрии фундамента 12-этажного жилого дома. Работы были оценены в четыре миллиона рублей, которые посчитали ущербом, нанесенным архитектором городской администрации.

Но и это еще не все. Следователи возбудили в отношении махачкалинского чиновника еще одно уголовное дело по статье «Халатность». Его обвиняют в хаотичной застройке Махачкалы и в том, что он испортил архитектурный облик города.

Объявлен в розыск и экс-министр строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана Ибрагим Казибеков , его до сих пор не могут найти. Он стал подозреваемым в рамках уголовных дел, расследуемых в отношении бывшего премьер-министра республики Абдусамада Гамидова и двух его заместителей. Согласно версии следствия, Казибеков и Гамидов злоупотребили должностными полномочиями при подготовке и принятии постановления правительства Дагестана «Об утверждении республиканской адресной целевой программы переселения граждан из аварийного жилья». Бюджету республики нанесен ущерб на сумму более 386 миллионов рублей.

Врио главы Дагестана Владимир Васильев уже предложил сформировать специальную комиссию для решения проблем, связанных с незаконным строительством. Кроме того, вопросы архитектуры и градостроительства выделят из полномочий минстроя , ими будет заниматься отдельный комитет. Об этом заявил премьер-министр Дагестана Артем Здунов , представляя нового министра строительства и ЖКХ региона Малика Баглиева.

Тем временем

Пока чиновники дискутируют о том, как прекратить незаконное строительство, дагестанцы продолжают самостоятельно отстаивать свои права. На днях очередной случай попытки захватить придомовую территорию произошел в Махачкале на улице Абдулхалимова. Как рассказали жильцы, с территории детской площадки, находящейся возле двора, городские чиновники выделили земельный участок, который впоследствии был продан под строительство многоэтажного дома.