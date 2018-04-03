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Потерянный в Тайване фотоаппарат за два года проплыл 250 километров и все еще работает
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Потерянный в Тайване фотоаппарат за два года проплыл 250 километров и все еще работает 

Вести.Ru 1 час назад
Школьники, убиравшие пляж на Тайване, обнаружили выброшенный на песок фотоаппарат в водонепроницаемом чехле. Позже выяснилось, что технику потеряли два года назад, и она все еще работает, сообщает Peta Pixel.
Пословам учительницы Парк Ли, чьи ученики обнаружили камеру, школьники были шокированы тем, что аппарат нисколько не пострадал от длительного пребывания в воде.
Жительница Тайваня изучила фотографии «со дна». На большинстве из них была запечатлена одна и та же девушка, а также вывески на японском.
Преподаватель предположила, что аппрат принадлежал гражданке Японии, которая потеряла его в сентябре 2015 года, именно тогда был сделан последний снимок. Ли опубликовала несколько фотографий с камеры у себя в «Фейсбуке» и рассказала о находке.
"Я надеялась, что это поможет найти хозяйку фотоаппарата", — рассказала женщина. Она оказалась права.
Вскоре на связь с учительницей вышла студентка токийского вуза Серина Цубакихара, рассказавшая, что в 2015 гоуду занималась дайвингом на острове Исигаки, который расположен в 250 километрах от Тайваня. Именно тогда девушка потеряла камеру.
Японка заявила, что в июне планирует вновь приехать на Тайвань, чтобы забрать фотоаппарат.
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