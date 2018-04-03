Заработать на испуге. Неизвестные втридорога продают москвичам газоанализаторы

Москвичей раскручивают на покупку датчиков газа по завышенной цене. По квартирам ходят люди, которые представляются сотрудниками Мосгаза и предлагают установить устройство.

Как не попасться на уловки мошенников и помогут ли устройства избежать новых аварий? Корреспондент телеканала Москва 24 разбиралась в вопросе.

Они даже не представились, когда москвичка Лариса Лобашова открыла дверь. Судя по одежде, она предположила, что пришли сотрудники Мосгаза, поэтому без вопросов впустила незнакомцев. Те же стали предлагать купить газоанализатор — прибор для оценки состояния воздуха. Мужчины были так настойчивы, что хозяйка квартиры заподозрила неладное.

"Начали нам вешать лапшу на уши, что они нам врежут в газовую трубу какой-то такой прибор за восемь тысяч. И будет безопасно, и дом наш не взорвется. А как они это врежут все? Понятия не имею. Когда они прошли и стали предлагать, я сразу поняла, что это просто «развод», а потом позвонила в полицию", — рассказала она.

О том, что жильцов обходят сотрудники якобы газовой службы, узнала представитель местного жилищно-строительного кооператива. Она уверена, что если бы явились настоящие специалисты Мосгаза, ее бы уведомили заранее. Чтобы незваные гости не сбежали до приезда полиции, женщина хитростью заманила их в свой кабинет.

"Я прикинулась обычным жильцом. Сказала, что у нас нет газовой плиты, но мы боимся утечки из трубы, поэтому хотим поставить газконтроль. Они такие радостные прибежали — в этот момент заходит председатель, я запираюсь изнутри. Они тогда сказали, что предчувствовали — не надо было к вам идти. Мы же их на стулья усадили и стали им говорить: вы же взрослые ребята здоровые, что, нет другой работы в Москве, как только мошенничеством заниматься?", — вспоминает бухгалтер ЖСК «Призыв» Ольга Бартенева.

По словам народных дружинников из ЖСК, продавцы к тому моменту успели обойти несколько подъездов. Жильцам предлагали датчики утечки газа: небольшие приборы автоматического мониторинга, простые в использовании. Чтобы проверить их работу, достаточно включить на время конфорку — когда прибор «почувствует» в воздухе газ, раздастся громкий звуковой сигнал.

Средняя цена устройства — около тысячи рублей. У подозрительных продавцов же — в несколько раз дороже. Но многие не скупятся, напуганные частыми случаями взрыва бытового газа. Статистика действительно удручающая:

январь, Ижевск . Погиб человек; январь, Ростов-на-Дону и еще одна жертва; март, Раменское — хлопок газа и пожар, двое погибших и 11 госпитализированы; март, Санкт-Петербург . Полностью разрушены шесть квартир; март, Мурманск . Погибли три человека.

Вероятность такого исхода увеличивается в разы при концентрации газа от 5 до 15 процентов в воздухе. Чтобы обеспечить безопасность, депутаты из Санкт-Петербурга предложили оснастить все дома датчиками контроля утечки. Законопроект одобрили на региональном уровне. Впереди — решение Госдумы

"Мы в этом проекте предусматриваем не только обязанность устанавливать газоанализаторы при новом строительстве, но и при проведении капитального ремонта. Это важно, потому что изношенность этого крайне велика. Если мы будем снабжать дома датчиками-газоанализаторами при реконструкции, при капремонте, то это позволит в плановом порядке оснащать и делать дома безопаснее", — отметил депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок

В столице такие идеи были озвучены значительно раньше. Однако эксперты усомнились в надежности схемы. Поскольку, все-таки, наличие датчика не решает всех проблем.

"Унюхав газ, нужно что-то предпринять, перекрыть трубу, отключить газ. Но тогда кроме датчика нужен еще исполнительный механизм. Идея, на мой взгляд, утопична. Мы перемножили ради интереса домовладения в стране на примерную стоимость приборов. Получились многие миллиарды, и трудно представить, кто же возьмет на себя такие расходы", — подчеркнул президент группы компаний «Городской центр экспертиз» Александр Москаленко

Но первыми, кто уже взял на себя расходы, оказались самые доверчивые москвичи, которые втридорога купили прибор. В Мосгазе объясняют, как определить, кто перед вами: сотрудник газовой службы или мошенник. Главное — не стесняться и окинуть специалиста внимательным взглядом.

"Как правило, в одну квартиру заходит только один слесарь. Он всегда одет в форму темно-синего цвета, у которой на спине есть светоотражающая кокетка с надписью «Мосгаз». Всегда у него есть удостоверение, в котором указаны фамилия, имя, отчество и есть фотография. Когда он позвонит в дверь абоненту, обязательно представится и предъявит документы", — поясняет начальник управления по эксплуатации внутридомового газового оборудования АО «Мосгаз» Татьяна Киселева

Подозрительных продавцов, задержанных на западе столицы, сотрудники полиции через несколько часов отпустили. Оказалось, что формально обвинить их не в чем: проводили они несанкционированные работы на газовых коммуникациях или нет — не установлено. А высокие цены — не преступление, ведь пострадавшие сами соглашаются на невыгодную покупку.