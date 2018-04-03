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В американском Холливуде переименовали все названные в честь генералов Конфедерации улицы
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В американском Холливуде переименовали все названные в честь генералов Конфедерации улицы 

RT на русском 1 час назад
В американском городе Холливуд в штате Флорида переименовали все улицы, названные в честь генералов Конфедерации, сообщает Sun Sentinel. По данным издания, улицы, ранее названные в честь Натана Бедфорда Форреста и Роберта Эдварда Ли, теперь носят названия «Freedom», «Hope» и «Liberty» («Независимость», «Надежда» и «Свобода» соответственно. — RT).
«Я рад, что отныне улицы чествуют идеи, которые разделяем все мы, свобода, независимость и надежда это то, что отстаивает наша страна, и они несут лучший посыл, чем те имена, которые были ранее», — рассказал мэр города Джош Леви.
В декабре 2017 года в американском городе Нашвилл неизвестные вандалы облили статую генерала Конфедерации Натана Бедфорда Форреста розовой краской.
Также вандалы отломали руки и разбили лицо у памятника солдату Конфедерации, который стоял на кладбище Миртл-Хилл в американском штате Джорджия.
В августе 2017 года губернатор Вирджинии призвал демонтировать все памятники конфедератам в штате. А в Мэриленде предложили снести памятник узаконившему рабство судье.
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