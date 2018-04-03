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Череповчанин удалил свою «страницу» из соцсетей, чтобы не платить алименты, но приставы нашли его в спецприемнике
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Череповчанин удалил свою «страницу» из соцсетей, чтобы не платить алименты, но приставы нашли его в спецприемнике 

Вологда.рф 1 час назад
Житель Череповецкого района длительное время не помогал содержать и воспитывать семилетнего сына, в итоге долг превысил сумму в 220 тысяч рублей.
Пытаясь найти нерадивого отца, судебные приставы сделали запросы в различные ведомства и органы, проверили социальные сети, провели опросы родственников. Когда должник узнал, что его ищут, он даже удалил страницу в социальной сети.
Вскоре «потеряшка» нашелся: он отбывал административное наказание за употребление наркотических веществ. Оказалось, что наркотики мужчина регулярно употребляет на пару с гражданской женой. В итоге нерадивый отец в письменном виде объяснил, почему уклоняется от уплаты алиментов, назвал свой фактический адрес и место работы. Теперь ему предстоит оплатить весь долг по алиментам и заплатить штраф за уклонение от исполнения родительских обязательств.
Межведомственное сотрудничество помогло разыскать и ещё нескольких должников по алиментам. Так, двое жителей Белозерского района регулярно уклонялись от уплаты алиментов. Одни задолжал двум своим дочерям 95 тысяч рублей, второй — около 60 тысяч. Так как оба должника не проживали по прописке, сотрудники УФФСП объявили их в розыск. Полицейские помогли найти «потеряшек». Оказалось, у мужчин есть неофициальных доход, но помогать своим детям они не спешили. В итоге каждый из них теперь обязан не только оплатить долг по алиментам, но и штраф.
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