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Предприятия Архангельска, строящие новые суда, получат квоты на вылов 17 тыс. тонн рыбы
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Предприятия Архангельска, строящие новые суда, получат квоты на вылов 17 тыс. тонн рыбы 

ТАСС 1 час назад
АРХАНГЕЛЬСК, 3 апреля. /ТАСС/. Власти выделили архангельским предприятиям квоты на вылов 17 тыс. тонн рыбы под реализацию инвестиционных проектов, предусматривающих строительство новых рыбопромысловых судов. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе администрации Архангельской области.
"Архангельским предприятиям, инвестирующим средства в строительство новых промысловых траулеров, выделены квоты на вылов рыбы в Северном рыбохозяйственном бассейне в объеме 17 тыс. тонн. Это треска и пикша. «Архангельский траловый флот» (АТФ) и ООО «Глобус» должны получить дополнительные квоты в размере 15 и 2 тыс. тонн соответственно", — сказали в пресс-службе.
Начальник отдела по рыбному хозяйству Министерства агропромышленного комплекса и торговли региона Анна Осинина пояснила, что инвестиционные квоты выделяют на вылов рыбы в Северном и Дальневосточном бассейнах, они предусматривают 20% от общего допустимого улова. «Если заявителей много, то проходит аукцион на понижение. Наши предприятия аукцион выдержали и получили квоту», — сказала она.
В рамках инвестпроектов планируется построить пять новых траулеров. АТФ построит четыре крупнотоннажных траулера-процессора на Выборгском судостроительном заводе, ООО «Глобус» заключило контракт на строительство ярусолова— процессора на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Предполагается, что первый из новых траулеров АТФ сдадут в эксплуатацию в 2019 году, «Глобус» примет судно в 2020 году.
"Соответственно, если судно будет принято в эксплуатацию в 2019 году, квоту предприятие получит с 2020 года, если в 2020 [году] — то квоту с 2021 [года]. Объем закрепляется на 15 лет, и каждый год они должны отчитываться, что вылавливают ее именно на этих судах", — добавила Осинина.
Первый траулер для АТФ, поддержанный инвестиционными квотами на вылов рыбы, заложили на Выборгском судостроительном заводе в июне 2017 года.
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