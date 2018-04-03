Митрополит Никон впервые поздравит жителей Башкирии с Пасхой по TV 

АиФ-Уфа: последние новости

«Наши санатории подзадержались в 20 веке» – глава Башкирии

Жители Башкирии могут помочь Земфире Байдавлетовой стать «Мисс Россия»

В Уфе спустя месяц нашли пропавшую маму и её шестилетнюю дочку