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Митрополит Никон впервые поздравит жителей Башкирии с Пасхой по TV
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Митрополит Никон впервые поздравит жителей Башкирии с Пасхой по TV 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон впервые поздравит с Пасхой жителей Башкирии с экранов телевизоров. Об этом сообщили в Уфимской епархии РПЦ.
«8 апреля, в праздник Светлого Христова Воскресения, к телезрителям со словами поздравления обратится митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон, Глава Башкортостанской митрополии, — сообщил управляющий делами Уфимской епархии РПЦ Дмитрий Кондрашов. — Это поздравление жители республики увидят на канале БСТ в 10.00 и 16.00. Оно записано 15 марта в студии башкирского телеканала».
Третий год все желающие могут смотреть на БСТ онлайн-трансляцию двух главных православных богослужений. Ночная Пасхальная служба этого года с подробными комментариями происходящего в Кафедральном соборе Рождества Богородицы в Уфе начнёт транслироваться 7 апреля в 23.00 по местному времени.
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