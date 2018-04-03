Митрополит Никон впервые поздравит жителей Башкирии с Пасхой по TV 

Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон впервые поздравит с Пасхой жителей Башкирии с экранов телевизоров. Об этом сообщили в Уфимской епархии РПЦ.
«8 апреля, в праздник Светлого Христова Воскресения, к телезрителям со словами поздравления обратится митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон, Глава Башкортостанской митрополии, — сообщил управляющий делами Уфимской епархии РПЦ Дмитрий Кондрашов. — Это поздравление жители республики увидят на канале БСТ в 10.00 и 16.00. Оно записано 15 марта в студии башкирского телеканала».
Третий год все желающие могут смотреть на БСТ онлайн-трансляцию двух главных православных богослужений. Ночная Пасхальная служба этого года с подробными комментариями происходящего в Кафедральном соборе Рождества Богородицы в Уфе начнёт транслироваться 7 апреля в 23.00 по местному времени.