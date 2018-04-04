Митрополит Никодим на Пасху совершит богослужения в Челябинске

Митрополит Челябинский и Миасский Никодим совершит основные богослужения Страстной седмицы в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска . В том же храме архипастырь отслужит литургию в ночь на Пасху.

«Особенностью 2018 года является то, что на Великую Субботу выпал двунадесятый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. В силу этого богослужение Благовещения будет соединено со службами Великой Субботы, — сообщили в Челябинской епархии. — В 23:30 7 апреля в храмах совершают особую краткую службу, называемую полунощницей, в завершение которой священники заносят Святую Плащаницу в алтарь. Затем, в полночь, с пением священники выходят из алтаря. После крестного хода начинается пасхальная утреня, а затем и литургия».

«Пусть как можно дольше в наших сердцах сохраняются радость и мир Пасхи Христовой. Пусть не угасает в нас добрая ревность о спасении души, несмотря на обилие наших ежедневных дел и попечений», — пожелал верующим южноуральцам митрополит Никодим.

Напомним, челябинские верующие во время пасхального богослужения в воскресенье, 8 апреля, смогут получить частицу Благодатного огня, которую доставят в Россию из Иерусалима

Кроме того, в полдень 15 апреля в Свято-Симеоновский кафедральном соборе покажут спектакль «Рай», поставленный православным молодёжным театром. Затем в 14 часов в зале «Родина» состоится Пасхальный концерт. На сцену выйдут ведущие солисты и коллективы челябинской филармонии. Прозвучат пасхальные песнопения и старинные романсы. Вход будет свободным.