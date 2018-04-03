Недра Крыма могут выставить на аукцион

Участки недр нераспределённого фонда на шельфе Чёрного и Азовского морей будут предоставляться по результатам аукциона. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал к принятию в первом чтении.

По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии России Евгения Киселёва, законопроект позволяет выставлять на аукцион участки недр Республики Крым , которые относятся к недрам федерального значения.

«Сегодня участки предоставляются без проведения торгов, в результате возникает проблема непрозрачности указанной процедуры», — сказал он.

При этом Киселёв подчеркнул, что решение о передаче лицензии по итогам тендеров будет принимать кабмин, а разработкой будут заниматься компании с российским участием свыше 50%.