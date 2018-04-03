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Недра Крыма могут выставить на аукцион
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Недра Крыма могут выставить на аукцион 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Участки недр нераспределённого фонда на шельфе Чёрного и Азовского морей будут предоставляться по результатам аукциона. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал к принятию в первом чтении.
Автором законодательной инициативы выступило Правительство России.
По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии России Евгения Киселёва, законопроект позволяет выставлять на аукцион участки недр Республики Крым, которые относятся к недрам федерального значения.
«Сегодня участки предоставляются без проведения торгов, в результате возникает проблема непрозрачности указанной процедуры», — сказал он.
При этом Киселёв подчеркнул, что решение о передаче лицензии по итогам тендеров будет принимать кабмин, а разработкой будут заниматься компании с российским участием свыше 50%.
«Правительство будет устанавливать индивидуальные правила допуска к аукционам по каждому участку недр, поскольку некоторые из них требуют специального разрешения от МИД, Минобороны и ФСБ», — отметил замминистра.
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