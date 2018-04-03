Коммунальщики восстановили асфальт вокруг люка на дублере Алтуфьевского шоссе

Коммунальные службы отремонтировали асфальтовое покрытие вокруг люка на участке дороги от Бибиревской улицы до Проектируемого проезда № 5117 (четная сторона дублера Алтуфьевского шоссе). Ремонт был выполнен после обращения жителя на портал «Наш город» — заявитель обратился на портал с сообщением о том, что возле люка образовалась глубокая яма.

Через несколько дней работы были проведены, проезд вновь стал безопасным, а житель получил официальный ответ с фотоподтверждением за подписью генерального директора ГБУ «Автомобильные дороги СВАО» Сергея Яровенко.

-Сообщаем, что технические нарушения коммуникаций устранены, асфальтобетонное покрытие восстановлено, — говорится в ответе.

Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (вт)