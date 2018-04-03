Минтранс сообщил о дате переговоров с авиавластями Таджикистана

Минтранс России проведет переговоры 4 апреля с авиавластями Таджикистана по авиасообщению между странами. Об этом сообщает RNS.

"Переговоры с таджикской стороной запланированы на 4 апреля", — заявили в Минтрансе.

Ранее сообщалось, что Минтранс отозвал допуск таджикских авиакомпаний на ряд маршрутов.

С 5 апреля Россия отзывает разрешения Somon Air и Tajik Air на направления Новосибирск-Душанбе и Новосибирск-Худжанд, а также пять частот Tajik Air и четыре частоты Somon Air на маршруте Москва-Душанбе.