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Минтранс сообщил о дате переговоров с авиавластями Таджикистана
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Минтранс сообщил о дате переговоров с авиавластями Таджикистана 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Минтранс России проведет переговоры 4 апреля с авиавластями Таджикистана по авиасообщению между странами. Об этом сообщает RNS.
"Переговоры с таджикской стороной запланированы на 4 апреля", — заявили в Минтрансе.
Ранее сообщалось, что Минтранс отозвал допуск таджикских авиакомпаний на ряд маршрутов.
С 5 апреля Россия отзывает разрешения Somon Air и Tajik Air на направления Новосибирск-Душанбе и Новосибирск-Худжанд, а также пять частот Tajik Air и четыре частоты Somon Air на маршруте Москва-Душанбе.
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