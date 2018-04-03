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Минтранс России проведет переговоры с авиавластями Таджикистана 4 апреля
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Минтранс России проведет переговоры с авиавластями Таджикистана 4 апреля 

Rambler News Service 16 минут назад
Минтранс России 4 апреля проведет переговоры с авиавластями Таджикистана по авиасообщению между странами, сообщили в Минтрансе.
«Переговоры с таджикской стороной запланированы на 4 апреля», — сообщили в Минтрансе.
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