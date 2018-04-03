Минтранс России проведет переговоры с авиавластями Таджикистана 4 апреля

Минтранс России 4 апреля проведет переговоры с авиавластями Таджикистана по авиасообщению между странами, сообщили в Минтрансе.

«Переговоры с таджикской стороной запланированы на 4 апреля», — сообщили в Минтрансе.