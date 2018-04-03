«Наши санатории подзадержались в 20 веке» — глава Башкирии

Глава Башкирии 3 апреля на открытии медицинского форума в Уфе посетовал, что из-за отсутствия современной инфраструктуры досуга санатории республики теряют отдыхающих. Кроме того, башкирские здравницы держат очень высокие цены на путевки.

«Наши санатории подзадержались в 20 веке. На тот момент — 90-е годы, 2000-е годы они соответствовали требованиям времени, но сейчас не хватает развитой инфраструктуры, развлечений, мест, куда можно сходить отдохнуть, — сказал Рустэм Хамитов . — Мы видим, что ряд санаториев снизили экономические и финансовые показатели: нет наполняемости зимой, в межсезонье, санатории стоят полупустыми — им нечего предложить».

По его словам, наряду с лечебной инфраструктурой в здравницах должна присутствовать и другая составляющая — активное времяпрепровождение: туризм, пешеходные маршруты, велосипед, рыбалка.

Рустэм Хамитов привел в пример Алтайский край , где сформирована корпорация, управляющая всеми санаториями края. Благодаря этому во все времена года здравницы региона полны.

«У нас этого нет, каждый сам за себя, каждый создал маленькую крепость, обороняют ее от влияния идеологического и замыкаются, варятся в собственном соку. Мы эти крепости разрушим, создадим новый образ санаторно-курортного лечения и, надеюсь, будет экономический результат. Главное — чтобы жители могли покупать путевки, сегодня они дорогие, очень дорогие, больше половины отдыхающих из других субъектов. Наших жителей в санаториях мало — и это плохо», — отметил Рустэм Хамитов.

Глава республики подчеркнул, что санатории были и остаются в госсобственности, но управление должно осуществляться профессионально.