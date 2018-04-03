«Замёрзла и стеснялась просить помощи»: на ВИЗе нашли 81-летнюю бабушку, страдающую потерей памяти

На ВИЗе прохожие нашли 81-летнюю бабушку, которая была одета в легкую одежду и не помнила, куда ей идти.

— Бабушку нашли возле дома № 77 на Татищева. В носках, платье и с платком на голове. Помнит, что сына зовут Борис. Себя называет Фигада Фатхеевна Халикова, — рассказала Е1.RU координатор отряда «Лиза Алерт» Ольга Кофан. — Помнит, что раньше жила на улице Постовского. Зачем вышла и почему в таком виде, сказать не может. Помнит, что сейчас живёт где-то в новых домах на Татищева.

Ольга рассказала, что бабушку увезла скорая помощь в приемный покой больницы № 2 в переулке Северном, так как она могла получить обморожение.

— Бабушку нашли, она сильно замёрзла, стеснялась просить помощи, — рассказала Ольга. — Потом к ней подошла девушка Татьяна и завела в магазин. Там разрешили погреться до приезда скорой.

Если вы узнали эту женщину, являетесь её родственником или знаете их, то позвоните на телефон горячей линии поискового отряда «Лиза Алерт»: 8 (800) 700-54-52, звонок бесплатный.