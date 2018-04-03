Ещё
«Замёрзла и стеснялась просить помощи»: на ВИЗе нашли 81-летнюю бабушку, страдающую потерей памяти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Замёрзла и стеснялась просить помощи»: на ВИЗе нашли 81-летнюю бабушку, страдающую потерей памяти 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
На ВИЗе прохожие нашли 81-летнюю бабушку, которая была одета в легкую одежду и не помнила, куда ей идти.
— Бабушку нашли возле дома № 77 на Татищева. В носках, платье и с платком на голове. Помнит, что сына зовут Борис. Себя называет Фигада Фатхеевна Халикова, — рассказала Е1.RU координатор отряда «Лиза Алерт» Ольга Кофан. — Помнит, что раньше жила на улице Постовского. Зачем вышла и почему в таком виде, сказать не может. Помнит, что сейчас живёт где-то в новых домах на Татищева.
Ольга рассказала, что бабушку увезла скорая помощь в приемный покой больницы № 2 в переулке Северном, так как она могла получить обморожение.
— Бабушку нашли, она сильно замёрзла, стеснялась просить помощи, — рассказала Ольга. — Потом к ней подошла девушка Татьяна и завела в магазин. Там разрешили погреться до приезда скорой.
Если вы узнали эту женщину, являетесь её родственником или знаете их, то позвоните на телефон горячей линии поискового отряда «Лиза Алерт»: 8 (800) 700-54-52, звонок бесплатный.
e1.ru: последние новости
Получаем загранпаспорт без лишних хлопот: инструкция E1.RU Поддержим наших красавиц: началось онлайн-голосование за участниц конкурса «Мисс Россия» Рядом с Управлением железной дороги в Екатеринбурге появится сквер с яблонями и цветниками
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина нарвалась на Черноморский флот205
Малышева вызвала гнев телезрителей368
Тюрьма помогла Рыбке34
Путин упразднил посредничество в ЖКХ56
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ43
Видео
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко осталась без защиты
В мире Украина
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение