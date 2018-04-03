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Потерявшуюся на ВИЗе 81-летнюю бабушку нашёл сын
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Потерявшуюся на ВИЗе 81-летнюю бабушку нашёл сын 

e1.ru 57 минут назад
Фото: e1.ru
81-летнюю бабушку, которую сегодня обнаружили на ВИЗе, нашёл её сын. Об этом Е1.RU рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт». Напомним, женщина была одета в лёгкую одежду и не помнила, куда ей идти.
— Сын рассказал, что заботится о матери и не понимает, почему так произошло, — отмечают поисковики.
Гулявшая по улице бабушка помнила, что раньше она жила на улице Постовского. Зачем вышла и почему в таком виде, сказать не смогла. О помощи она просить стеснялась. Её увезла скорая помощь в приёмный покой больницы № 2 в переулке Северном.
Несмотря на то, что сын нашёлся, забрать домой потерявшуюся женщину он пока не сможет. Ей предстоит ещё некоторое время пробыть в стационаре.
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