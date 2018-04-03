Система долговременного ухода за пожилыми людьми начнет работать в шести регионах РФ

МОСКВА , 3 апреля. / ТАСС /. Система долговременного ухода за пожилыми людьми в 2018 году заработает в пилотном режиме в шести регионах России : Новгородской, Волгоградской, Рязанской, Костромской, Псковской и Тульской областях. Об этом сообщил на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере первый замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко.

"Мы начинаем в этом году реализацию данного проекта на территории шести субъектов Российской Федерации. Такой первый шаг у нас", — сказал Вовченко.

Он отметил, что система ухода заключается в создании комплекса мер по оказанию пожилым людям социальных и медицинских услуг. Перечисленные регионы уже подготовили планы по внедрению данной системы.