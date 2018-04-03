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Система долговременного ухода за пожилыми людьми начнет работать в шести регионах РФ
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Система долговременного ухода за пожилыми людьми начнет работать в шести регионах РФ 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Система долговременного ухода за пожилыми людьми в 2018 году заработает в пилотном режиме в шести регионах России: Новгородской, Волгоградской, Рязанской, Костромской, Псковской и Тульской областях. Об этом сообщил на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере первый замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко.
"Мы начинаем в этом году реализацию данного проекта на территории шести субъектов Российской Федерации. Такой первый шаг у нас", — сказал Вовченко.
Он отметил, что система ухода заключается в создании комплекса мер по оказанию пожилым людям социальных и медицинских услуг. Перечисленные регионы уже подготовили планы по внедрению данной системы.
В августе 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил разработать в РФ систему долговременного ухода за пожилыми людьми и предусмотреть в бюджете на следующие три года средства на ее внедрение в пилотных регионах. Глава Минтруда РФ Максим Топилин ранее заявлял, что на создание системы в бюджете 2018 года заложено порядка 100 млн рублей.
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