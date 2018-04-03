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Норвегию ждет забастовка работников частного сектора
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Норвегию ждет забастовка работников частного сектора 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 3 апреля — «Вести. Экономика». Около 35 тыс. работников частного сектора, организованных крупнейшими профсоюзами Норвегии, планируют объявить забастовку с 8 апреля, если не будет достигнута договоренность по заработной плате, пенсиям и другим компенсациям. Первая волна забастовок нанесет ущерб металлургической отрасли Норвегии и окажет значительное влияние на производство удобрений. Однако добыча нефти и газа крупнейшим производителем углеводородов в Западной Европе не пострадает, заявили представители профсоюзов. Норвежский Norsk Hydro является крупным производителем алюминия, а Yara — одним из крупнейших в мире производителей удобрений. Другими компаниями, которые будут затронуты массовыми забастовками, являются офшорные инжиниринговые компании Aker Solutions и Kvaerner. Начиная со среды государственный посредник попытается заключить сделку раньше крайнего срока 7 апреля. В случае затяжного конфликта Норвежская конфедерация профсоюзов, известная под аббревиатурой LO, и более мелкая Конфедерация профсоюзов (YS) могут впоследствии эскалировать забастовку, в которой примут участие уже 200 тыс. человек.
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