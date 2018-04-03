Площадки «Тотального диктанта» откроются в парках «Россия — моя история» в Махачкале и Ставрополе

Махачкале. Проект « Россия — моя история» во второй раз присоединится к общероссийской акции «Тотальный диктант», которая будет проводиться 14 апреля. Для участников диктанта будут организованы 15 площадок, в том числе в Ставрополе

Омска, Перми, Самары, Уфы, Южно-Сахалинска, «Вместительность исторических парков Екатеринбурга Казани , Махачкалы, Москвы , Нижнего Новгорода, Новосибирска Санкт-Петербурга , Ставрополя, Тюмени Якутска , объединенных проектом «Россия — моя история», позволит собрать в своих стенах почти 2 тысяч человек. На каждой из площадок проверить свои знания смогут от 30 до 250 участников одновременно», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы проекта.

На территории Северо-Кавказского федеративного округа исторические парки действуют в Ставрополе и Махачкале.

«На мой взгляд, исторический парк «Россия — моя история» — место, где хранится наше наследие, — как нельзя лучше подходит для того, чтобы отдать должное языковой культуре, культуре образов и слов», — прокомментировал эту инициативу руководитель проекта Иван Есин

«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Она дает возможность проверить свое знание русского языка и направлена на пробуждение интереса к повышению грамотности. Идея акции родилась в студенческом клубе Новосибирского госуниверситета в начале 2000-х годов. В 2017 году акция прошла в 866 городах, охватив не только Россию, но и 70 стран мира, а ее участниками стали более 200 тысяч человек.