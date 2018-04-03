«У нас просят запредельные суммы». Нижегородка попала в больницу в Таиланде

Нижегородка Ольга Ерунова отдыхала с мужем и маленьким сыном в Пхукете , 31 марта они были в аэропорту, уже ждали вылета домой, когда женщина неожиданно упала в обморок. Сначала подумали солнечный удар, но потом оказалось, что все куда страшнее: у нижегородки случился инсульт. Нужно было срочно везти ее в больницу, требовалась операция. Но такие хирургические вмешательства в больницах Пхукета не проводят, Ольгу перевезли в другую больницу — в Бангкок (до него больше чем 800 км), потом еще в одну… Вчера сделали операцию, которая, по словам врачей прошла успешно. Ольга постепенно восстанавливается, сегодня ее перевели из реанимации в обычную палату.

— У нее есть небольшие проблемы с памятью, но мы надеемся, что это из-за наркоза. Сейчас она в сознании, говорит, речь связная, — рассказала NN.RU ее сестра Татьяна.

Самой Татьяне сейчас непросто — нужно не только переживать о здоровье своей сестренки, но и выяснять множество денежных вопросов. Страховая компания, с которой Ольга заключала договор перед поездкой, признала случай страховым, сообщив, что выплатить готова 50 тысяч долларов (2 млн 878 тысяч 250 рублей). А в больнице в это время называют разные суммы и они растут.

— У нас просят запредельные суммы. Чтобы вы понимали о каких деньгах идет речь — только за первый день в больнице супругу Сергею, который там сейчас не отходит от Ольги, выставили счет на 80 тысяч рублей. Окончательной суммы за лечение и операцию никто назвать нам не может. Сначала речь шла об 1 млн рублей, сейчас уже говорят о 3 млн.. Причем официальные счета нам предоставить отказываются. Требуют предоплату. В страховой намекают, что суммы, которую они нам предоставят, на все не хватит. Мы предполагаем, что страховка в итоге покроет только счет за операцию.