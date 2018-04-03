Путин 4.0. Все кандидаты плохие

Свердловской области сосредоточены промышленные города. Во время президентских выборов 18 марта безработный Юрий без колебаний поставил галочку напротив фамилии Путина. Он не надеется, что Путин изменит ситуацию: «Если все кандидаты плохие, то лучше выбрать предсказуемого человека». Его пессимизм свидетельствует о безысходности.

Машиностроительный завод, где работал Юрий, обанкротился в 2017 году. В результате обвала цен на нефть резко сократилось количество заказов на оборудование для добычи нефти. Завод задерживал зарплату, а также постоянно сокращал рабочих, чье количество составляло примерно тысячу человек. Завод, где Юрий получал 30 тысяч рублей в месяц, был крупнейшим работодателем в регионе. Количество безработных стало резко расти. Люди проедали свои накопления, так и не найдя работу.

Когда-то этот регион процветал благодаря угольной промышленности. «В регионе ничего не осталось», — недоволен Виктор Юрьев, который работал на том же заводе. Угольные шахты превратились в болота. Обветшали брошенные дома и недостроенные больницы. Загрязнение водопроводной воды превышает нормативные показатели, увеличилось количество больных раком.

Несанкционированные мусорные свалки источают неприятный запах. Большая часть регионального бюджета в основном расходуется на ремонт дорог, однако ходят слухи о коррупции в этой сфере.

Подобное устройство характерно для большинства региональных городов. Прекратилось финансирование советских заводов, объем долгов по зарплате продолжает расти. В 2016 году количество бедных, в месяц зарабатывающих около десяти тысяч рублей, увеличилось до 20 миллионов человек, что составляет 13% от населения России . Это рекордный показатель за последние десять лет.

В ходе предвыборной кампании президент Владимир Путин организовал перформансы в связи с жизненными трудностями граждан. Во время телевизионной программы рабочие из Свердловской области пожаловались российскому лидеру на задержки по зарплате, и он отдал строгое распоряжение устранить эти проблемы. Руководство предприятий поспешно погасило всю сумму. В середине марта президент Путин посетил танкостроительный завод, расположенный в регионе, и заявил о намерении увеличить уровень зарплат.

Через неделю после уверенной победы на выборах в Кемерово произошла ужасная трагедия. Сгорел торговый центр; жертвами пожара стало по меньшей мере 64 человека. Ситуацию усугубили неработающая пожарная сигнализация и заблокированные запасные выходы. «Уходите в отставку!», — требовали семьи погибших, собравшись у мэрии. Тем самым они выплеснули свой гнев на региональные власти, которые проигнорировали недостаточную оснащенность торгового центра.

«Это преступная халатность». Путин, посетивший регион 27 марта, пожурил руководство области. Между тем низкое качество работы административно-хозяйственных органов — это плод погрязшего в коррупции правительства, которое находится у власти слишком долго. Неизвестно, долго ли продержится метод, который позволяет за счет перформансов уйти от ответственности за собственные просчеты в управлении.