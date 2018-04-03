Туманный альбион. Останется ли Британия привлекательной для российской элиты

По мере того, как отношения Великобритании России опускаются на новые глубины, по-видимому, растет стремление или, по крайней мере, проявление готовности Лондона отказаться от своего статуса предпочтительной для богатых россиян и элиты юрисдикции. Возможно, экономические и законодательные изменения в России и Великобритании, которые предшествовали недавним скандалам, начали этот процесс, но недавние заявления правительства Великобритании показывают, что Лондон намерен ускорить его.

В настоящее время можно выделить два основных инструмента, которые правительство Великобритании намерено использовать для отделения Лондона от лиц, связанных с российским правопорядком: это институт так называемых Unexplained Wealth Orders (запросы о состоянии имущества необъясненного происхождения) и пересмотр иммиграционного статуса россиян, имеющих инвесторские визы.

Если приходится работать только молотком, то любая проблема покажется гвоздем

Широко обсуждаемый Закон Великобритания об уголовных финансах 2017 года (The Criminal Finances Act 2017) позволяет уполномоченным правоохранительным органам подавать заявления о выдаче Unexplained Wealth Orders в отношении политически значимых лиц или лиц, участвующих или связанных с серьезным преступлением, если имеются разумные основания подозревать, что такие лица имеют активы, не соразмерные их известному доходу. Лицо, владеющее имуществом, должно объяснить законный источник его происхождения, без которого имущество может считаться подлежащим взысканию в судебном порядке (‘recoverable’), как если бы оно было получено преступным путем.

Например, правительство Великобритании по праву может пересмотреть декларации, представленные российскими государственными чиновниками в отношении их активов и активов их супругов, а если имущество, находящееся в Лондоне, намного превышает объявленное и источники происхождения такого имущества непрозрачны, правительство Великобритании может заморозить такие активы.

Замораживание активов потенциально является эффективным механизмом для использования против некоторых состоятельных россиян, по той простой причине, что процесс получения доказательств происхождения имущества и его источников может оказаться сложным и трудоемким, хотя при этом источники являются абсолютно легальными. Тем не менее, в настоящее время трудно оценить твердость позиции Великобритания, которая может привести фактически к захвату собственности, поскольку нацеленность на людей по национальному признаку в любом случае и всегда является токсичной для страны, которая очень хочет оставаться привлекательной юрисдикцией для ведения бизнеса предпринимателями из разных стран.

Без надежды на прощение

Виза лица (в том числе инвестора), которое нарушает условия своего разрешения на проживание в Великобритании или, как установлено, использовало обман (например, предоставило ложные сведения, ложные документы или не раскрыло соответствующие факты), может быть отозвана. Несмотря на то, что данные нормы не являются в законодательстве новыми, только сейчас может быть была инициирована реализация данных норм с акцентом на российских граждан.

Принимаемые в течение ряда лет поправки неуклонно ужесточали и ужесточали британское иммиграционное законодательство (Immigration Rules). Кроме того, правительство Великобритании, как известно, издало «разъяснения» к иммиграционным правилам, и иногда связь между разъяснениями и самими правилами не очевидна. Например, британское правительство ранее «разъясняло», что инвесторы не должны брать взаймы свои инвестиции, сделанные с целью их иммиграционного статуса в Великобритании, в том время как ранее иммиграционные правила и рекомендации напрямую не затрагивали этот вопрос — лицо, которое обращалось за визой до того, как это разъяснение было сделано, могло легко непреднамеренно нарушить условия своей визы и, следовательно, теперь подвергаться риску ее аннулирования.

Как оспорить лишение визы

Нарушение, совершенное много лет назад, как только оно было выявлено, может негативно повлиять на текущий иммиграционный статус лица, так что даже если российский гражданин приобрел вид на жительство через много лет после имевшего в прошлом потенциального нарушения иммиграционных правил, необходимо учитывать, что его текущий иммиграционный статус может быть нестабильным.

Аналогичная позиция может быть распространена и на иждивенцев (dependants), поэтому бизнесмен, который непреднамеренно не выполнил условия своей визы, может не только сам потерять свой статус в Великобритании, но и соответствующий статус вслед за ним могут также потерять его жена и дети как его иждивенцы.

Существует возможность оспорить решение об отмене визы лица. В качестве оснований оспаривания решения можно выделить наличие в отношении конкретного лица личных и исключительных «сострадательных» обстоятельств» (например, когда его / ее дети выросли в Великобритании), необходимость защиты прав человека (например, правовые проблемы в России, которые препятствуют его / ее возвращению) или реальные ошибки, приведшие к нарушениям правил. Лицо также может попытаться оспаривать решение об отмене визы или вида на жительство в рамках права на обжалование при продолжении судебного контроля.

Необходимо отметить, что даже если в действительности начнется отмена виз, это не обязательно будет означать, что правительство инициирует высылки соответствующих лиц из страны. Руководство страны может занять по данному вопросу гибкую позицию, включающую оформление приглашений для отдельных лиц для повторного рассмотрения их заявлений о выдаче виз или предоставления отдельным лицам временного разрешения оставаться в Великобритании на определенных условиях.

Представляется крайне сомнительным, что подобный пересмотр инвесторских виз получит широкое распространение, не в последнюю очередь из-за юридической путаницы, которую он может создать для государственных органов Великобритания. Однако при этом подобное решение о пересмотре инвесторских виз может привести к тому, что будет меньше корги, живущих в Лондоне.

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