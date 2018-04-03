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В «Бессмертном полку» примут около 90 тысяч саратовцев
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В «Бессмертном полку» примут около 90 тысяч саратовцев 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Саратове к шествию «Бессмертного полка» примнут около 90 тысяч человек. Об этом рассказали сегодня в общественной палате Саратовской области. На заседании комиссии по патриотическому воспитанию лейтмотивом стало подготовка к акции «Бессмертный полк» в рамках празднования Дня Победы 9 мая.
Руководитель регионального штаба шествия Владимир Зеленов сказалш, что только в областном центре ожидается участие от 50 до 90 тысяч человек. Колонны выстроятся в 14:00 на Московской на участках от улиц Степана Разина до Чапаева.
Подготовка активистов стартует в ближайшую субботу, и будет масштабшей, чтобы все желающие смогли поучаствовать в акции патриотов.
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