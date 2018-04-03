Второй детский фестиваль трудовых умений «Делай, как я!» прошел в Коломне

В подмосковной Коломне состоялся второй открытый фестиваль трудовых навыков, умений и профессий «Делай, как я!», направленный на дополнительное образование детей и подростков в игровой форме, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области

Идейный вдохновитель и автор фестиваля Андрей Гаин начал реализацию проекта в прошлом году, тогда же принял участие в конкурсе на соискание премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» и стал ее лауреатом.

«Фестиваль трудовых навыков, умений и профессий «Делай, как я!», который состоялся на базе школы №10 в Коломне, проходил в два этапа: заочный и очный. В первом участники в трех возрастных категориях предоставляли на суд жюри тематические видеоролики, в которых рассказали о профессии своих родителей и о том, какие трудовые навыки они уже умеют выполнять», — отмечается в материале.

Второй этап прошел в форме квест-соревнований, где школьники, объединившись в команды, получили маршрутный лист и по нему прошли по кабинетам, выполняя определенные трудовые операции, демонстрируя свои знания, умения и навыки по предмету «Технология». При желании девочки могли заворачивать гайки и забивать гвозди, а мальчики — готовить салат или пришивать пуговицу.

Кроме того, в рамках фестиваля прошли бесплатные мастер-классы по техническому творчеству и рукоделию. Желающие могли украсить пряники, сделать украшение в стиле свит-дизайн или канзаши, узнать об основах робототехники, создать магниты из бумажных лент, а также понять, как осуществляется подключение элементов водоснабжения и в чем особенность пластиковых окон. Для самых подвижных гостей был подготовлен зал, в котором можно было проверить свою координацию, прокатившись на гироскутере.

По итогам конкурсной программы Гран-при фестиваля завоевали ученики школы №10. Лауреатом первой степени названа команды школы №16, лауреатом второй степени стали ребята из Чернореченской школы, и замкнули тройку победителей участники из гимназии №8.

«Очень приятно, что в Московской области большое внимание уделяется общественным инициативам, что оказывается поддержка. Благодаря премии губернатора «Наше Подмосковье» проект по организации и проведения открытого фестиваля трудовых навыков, умений и профессий «Делай, как я!» в Коломенском городском округе получил возможность развиваться. Став лауреатом премии второй степени, полученные денежные средства я потратил на улучшение материально-технической базы конкурсов фестиваля, собственное обучение и на привлечение новых партнеров», — сказал автор проекта Андрей Гаин.

Он подчеркнул, что премия позволила не просто сохранить фестиваль, а вывести его на новый уровень, вовлечь больше детей в дополнительное образование в игровой форме.

«Я очень рада, что, создавая свои проекты, люди в первую очередь думают о пользе, о необходимости своих добрых дел, которые, безусловно, приносят ощутимую пользу обществу. В этом помогает и премия губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Ни в одном регионе нет премии, которая бы поощряла такое большое количество инициатив. С каждым годом соискатели вкладывают в свою деятельность все больше и больше сил и средств», — отметила начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области Ирина Плещева

В этом году прием заявок на соискание премии губернатора Московской области уже начался. Он продлится до 31 мая. С 13 июня по 20 июля заявители должны лично представить свои проекты комиссии. Презентация проектов является обязательным этапом конкурса. Затем проекты проанализируют профильные эксперты и оценит совет по присуждению ежегодных премий. В сентябре состоится церемония награждения лауреатов. Призовой фонд традиционно составляет 180 миллионов рублей. Количество победителей составит 2018 человек.