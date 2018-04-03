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Городской фестиваль «Пасхальный дар» начнется 7 апреля на площади Юности
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Городской фестиваль «Пасхальный дар» начнется 7 апреля на площади Юности 

Управа района Старое Крюково 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Уважаемые жители района Старое Крюково! В ближайшую субботу площадь Юности в Зеленограде станет местом проведения очередного городского фестиваля «Пасхальный дар».
К фестивалю на площади Юности разместятся 3 ресторана общественного питания, 5 торговых шале и 3 анимационных шале, а также большое количество пасхальных арт-объектов. Будет работать карусель.
Площадки фестиваля «Пасхальный дар» откроются во всех столичных округах. Для детей и взрослых будут подготовлены концерты, театральные представления, мастер-классы и другие праздничные мероприятия.
В этом году пасхальный фестиваль посвящен благотворительности и призван показать, что благотворительность — это просто, и каждый может внести свой вклад в улучшение чьей-то жизни. На пасхальном благотворительном фестивале будет организован сбор материальной помощи для поддержки деятелей искусств, для оказания помощи социально незащищенным людям, помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. Также будет открыт отдельный счет для сбора средств на помощь приютам для бездомных животных, — рассказали организаторы фестиваля.
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