Городской фестиваль «Пасхальный дар» начнется 7 апреля на площади Юности

Уважаемые жители района Старое Крюково! В ближайшую субботу площадь Юности в Зеленограде станет местом проведения очередного городского фестиваля «Пасхальный дар».

К фестивалю на площади Юности разместятся 3 ресторана общественного питания, 5 торговых шале и 3 анимационных шале, а также большое количество пасхальных арт-объектов. Будет работать карусель.

Площадки фестиваля «Пасхальный дар» откроются во всех столичных округах. Для детей и взрослых будут подготовлены концерты, театральные представления, мастер-классы и другие праздничные мероприятия.

В этом году пасхальный фестиваль посвящен благотворительности и призван показать, что благотворительность — это просто, и каждый может внести свой вклад в улучшение чьей-то жизни. На пасхальном благотворительном фестивале будет организован сбор материальной помощи для поддержки деятелей искусств, для оказания помощи социально незащищенным людям, помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. Также будет открыт отдельный счет для сбора средств на помощь приютам для бездомных животных, — рассказали организаторы фестиваля.

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