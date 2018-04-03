Ещё
Чтобы снять обручальное кольцо, пришлось вызывать спасателей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чтобы снять обручальное кольцо, пришлось вызывать спасателей 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
В чём только не приходится помогать ярославцам спасателям Центра гражданской защиты. На этот раз их вызвали, чтобы снять с пальца женщины обручальное кольцо.
У жительницы Дзержинского района сильно распух безымянный палец, когда она попыталась самостоятельно снять обручальное кольцо, было уже поздно — оно накрепко засело и никак не поддавалось, пришлось вызывать спасателей. Помощь ей оказали двое мужчин. Измучившаяся женщина очень переживала, спасатели как могли её подбадривали и отвлекали разговорами, пока миллиметр за миллиметром снимали кольцо.
— С помощью нехитрого приспособления — суровой нитки и крема для рук — спасатели освободили палец и дали рекомендации по уменьшению опухоли, — рассказали в Центре гражданской защиты.
За десять минут спасателям удалось освободить палец от кольца. Напоследок они порекомендовали увеличить размер украшения, чтобы в дальнейшем женщине не пришлось обращаться за помощью по этому поводу.
В марте спасатели Центра гражданской защиты вытащили галчонка, который застрял в вентиляции в одном из домов в Брагино.
76.ru: последние новости
Потеря потерь: почему в Ярославле отключили радио «Серебряный дождь» Депутаты спросили губернатора прямо: повезут ли в Ярославскую область мусор из Подмосковья? Весна точно пришла: в Ярославле проснулась медведица Маша
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США85
Новая должность Тулеева и другие события дня22
В Киеве выступили с неожиданным признанием по Донбассу93
Украина нарвалась на Черноморский флот734
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»90
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:49
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение