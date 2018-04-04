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За срыв сроков ремонта ул. Новороссийкой в Краснодаре наложен крупный штраф
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За срыв сроков ремонта ул. Новороссийкой в Краснодаре наложен крупный штраф 

Новая Кубань 29 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 4 апреля — Новая Кубань. Вчера в Краснодаре наконец приступили к укладке чистового слоя асфальта на ул. Новороссийской. Завершения капитального ремонта уже на протяжении многих месяцев ожидает весь город. Официальной причиной срыва сроков до недавнего времени называли неблагоприятные погодные условия.
* На Новороссийской хорошая погода, её отремонтируют, если не пойдут дожди
Изначально ул. Новороссийская была включена в перечень объектов, работы на которых проводились в рамках реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».
Потом, видимо, что-то пошло не так…
Во-первых ремонт пришлось переделывать ещё до того, как его успели завершить.
Во-вторых работы продолжались уже за счет средств краевой программы.
В соответствии с первоначальным графиком завершить работы на ул. Новороссийской должны были в декабре 2017 года.
На прошедшем в ЗСК совещании выяснилось, что просрочка работ на объекте обусловлена не только погодными условиями.
— Некорректная проектно-сметная документация, неучтенные в схемах коммуникации, недоработки в проектировании — это лишь немногое из того, что затормозило работу. — Говорится в официальном релизе.
В итоге ремонт ул. Новороссийской планируют завершить 25 апреля.
За просрочку работ на объект наложен штраф — 185 млн рублей.
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