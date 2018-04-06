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Ремонт на ул. Новороссийской в Краснодаре готов на 94%
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Ремонт на ул. Новороссийской в Краснодаре готов на 94% 

Новая Кубань 40 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 6 апреля — Новая Кубань. Помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий опубликовал у себя на странице в Facebook информацию о текущем положении дел с проведением капитального ремонта на ул. Новороссийской.
Сейчас на улице укладывают финишный слой асфальта вдоль тротуаров, на парковках и на подъездах с Северной и Шевченко. К концу недели планируется завершить работы на ж/д переезде в районе Шевченко. Со следующей недели асфальтирование самой проезжей части. Параллельно запускают светофоры и насосы ливневой канализации. — Сообщил чиновник.
По логике вещей, если погодные условия не помешают дорожникам, есть шанс, что дорогу сдадут в эксплуатацию в новый установленных срок.
Открытие ул. Новороссийской переносилось уже не однократно. И каждый раз официальной причиной называли проблемы с погодой. Однажды ремонт даже пришлось переделывать ещё до того, как его успели доделать до конца.
Интересно отметить, что вначале её ремонтировали в рамках реализации программы «Безопасные и качественные дороги». Потом, когда все пошло не так, сообщалось, что доделывают ремонт уже в рамках краевой «Развитиесети автомобильных дорог Краснодарского края». Скорее всего связано это было с процедурой освоения бюджетных средств, в том числе, как раз и с соблюдением сроков.
В итоге все это привело к вопросам со стороны вышестоящего руководства. На заседании ЗСК сообщили, что за срыв сроков капитального ремонта ул. Новороссийской наложен крупный штраф в размере 185 млн рублей. Кто будет платить эту сумму? Какие ведомства принимали решение о наложении штрафа? И почему за срыв сроков наложили такой крупный штраф, если во всем виновата погода?
Напомним, что подрядчиком по выполнению капитального ремонта ул. Новороссийской является «Дорожно-строительное управление № 1». По состоянию на январь 2018 года на проведение работ были выделены около 451 756 139 рублей.
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 Ещё 13 источников 
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