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Пьяный пассажир трамвая в Краснодаре выбил зубы местной жительнице
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Пьяный пассажир трамвая в Краснодаре выбил зубы местной жительнице 

АиФ — Юг 51 минуту назад
Фото: АиФ – Юг
Это произошло около восьми часов вечера 13 апреля в трамвае № 5.
Видеозапись с места происшествия опубликовали в социальных сетях. В трамвае начался конфликт между пассажирами. После потасовка продолжилась на улице, в конфликт вмешались очевидцы.
«В полицию поступило сообщение о том, что мужчина ударил женщину. На месте сотрудники задержали 60-летнего мужчину, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения», — рассказал руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
Оказалось, что пенсионер без причины несколько раз ударил женщину, которая ехала в трамвае, при этом выбил ей несколько зубов.
Сейчас в отношении злоумышленника составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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 Ещё 47 источников 
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