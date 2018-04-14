Пьяный пассажир трамвая в Краснодаре выбил зубы местной жительнице

Это произошло около восьми часов вечера 13 апреля в трамвае № 5.

Видеозапись с места происшествия опубликовали в социальных сетях. В трамвае начался конфликт между пассажирами. После потасовка продолжилась на улице, в конфликт вмешались очевидцы.

Артем Коноваленко. «В полицию поступило сообщение о том, что мужчина ударил женщину. На месте сотрудники задержали 60-летнего мужчину, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения», — рассказал руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару

Оказалось, что пенсионер без причины несколько раз ударил женщину, которая ехала в трамвае, при этом выбил ей несколько зубов.

Сейчас в отношении злоумышленника составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.