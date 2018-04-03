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Нижегородский полумарафон «Беги герой» объявил о наборе волонтеров
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Нижегородский полумарафон «Беги герой» объявил о наборе волонтеров 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Стартовал набор волонтеров на нижегородский полумарафон «Беги герой». Об этом сообщает портал «Открытый Нижний».
Помощь будет нужна как в день забега, 20 мая так и до него, 18 и 19 мая. Для подготовки и проведения мероприятия планируется набрать 400 волонтеров. Добровольцы смогут выбрать занятие себе по душе: можно будет работать на выдача стартовых пакетов и на фудпоинтах, помогать судьям, участвовать в монтаже площадке перед забегом, координировать работу развлекательных площадок и быть в составе групп поддержки вдоль трассы забега.
Чтобы стать волонтером нужно отправить свою заявку на почту забега welcom@runhero.ru
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