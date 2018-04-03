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Из-за бешеной лисы в Бутурлинском районе установили карантин
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Из-за бешеной лисы в Бутурлинском районе установили карантин 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Карантин по бешенству установлен в Бутурлинском районе до 27 мая. Поводом стал положительный результат лабораторного исследования патматериала, полученного от лисы. Об этом сообщает управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Нижегородской области и республике Марий Эл.
Данное решение принято Комиссией по организации охраны территории региона от заноса заразных болезней животных. Это уже второй случай бешенства в Бутурлинском районе с начала 2018 года. Границы очага заболевания определены в пределах личного подсобного хозяйства в селе Суродеево. Также неблагополучными признаны села Ягубовка, Наумово, Чембасово и деревня Малые Горки.
На период действия карантина в этих населенных пунктах запрещено проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговля животными, вывоз животных за их пределы, а также реализация сырого молока.
Напомним, ранее карантин по бешенству был установлен в четырех районах Нижегородской области.
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