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ЕК предложит странам ЕС стандарты защиты внутренних документов от подделки
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ЕК предложит странам ЕС стандарты защиты внутренних документов от подделки 

РИА Новости 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 3 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия в скором времени представит на рассмотрение стран-членов Евросоюза законодательную инициативу по улучшению и гармонизации стандартов защиты от подделки внутренних удостоверений личности граждан и резидентов стран-членов ЕС, сообщили РИА Новости в Еврокомиссии.
"Речь идет, в том числе, о гармонизации некоторых элементов, обеспечивающих безопасность документов, и приведении их в соответствие с международными стандартами", — сказал собеседник агентства.
Сейчас только 13 из 28 стран ЕС выдают внутренние удостоверения личности с биометрическими данными. За исключением Великобритании и Дании, эти документы разрешены к использованию гражданами государств ЕС при их путешествии в границах Шенгенской зоны и ряда государств за ее пределами, а также при возвращении в ЕС из третьих стран.
С учетом того, что внутренние удостоверения личности более компактны и менее дорогостоящи, они более распространены, чем паспорта граждан ЕС.
В ЕС проблема подделки документов стоит остро, а торговля паспортами, по словам действующего директора Европола Роба Уэйнрайта, приобрела масштабы «настоящей эпидемии». Только согласно официальным данным, число лиц, проживающих в ЕС по чужим документам, сейчас оценивается в 20 тысяч. По информации СМИ, «оформление» на себя украденного паспорта гражданина ЕС в среднем обходится претенденту в сумму от 500 до 3500 евро, а «столицей» поддельных документов сегодня являются Афины.
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