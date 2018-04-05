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В ТЦСО «Жулебино» поговорили о борьбе с бессонницей
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В ТЦСО «Жулебино» поговорили о борьбе с бессонницей 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В отделении социальной реабилитации инвалидов центра «Жулебино» состоялась беседа на тему борьбы с бессонницей.
В течение мероприятия были озвучены методы того, как справиться с бессонницей и наладить здоровый сон немедикаментозным методом.
В конце беседы участники клуба пришли к выводу, что прогулки на свежем воздухе, проветривание комнаты перед сном и выпитый стакан воды или молока с медом являются не обременительным, но эффективным методом.
По статистике, бессонницей периодически страдают около трети всех взрослых людей, а у каждого десятого она принимает хроническую форму. (вт)
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