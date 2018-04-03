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Telegram готов адекватно реагировать на нарушения законов, заявили в СПЧ
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Telegram готов адекватно реагировать на нарушения законов, заявили в СПЧ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
РИА НОВОСТИ. TELEGRAM ГОТОВ АДЕКВАТНО РЕАГИРОВАТЬ НА ПРЯМЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОВ РФ, НАДЕЕМСЯ, ЧТО КОНФЛИКТ ВОКРУГ МЕССЕНДЖЕРА НЕ ПРИВЕДЕТ К ЕГО БЛОКИРОВКЕ — СПЧ
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