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Telegram готов адекватно реагировать на нарушения законов, заявили в СПЧ
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Telegram готов адекватно реагировать на нарушения законов, заявили в СПЧ
РИА Новости
1 час назад
Фото:
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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РИА НОВОСТИ
. TELEGRAM ГОТОВ АДЕКВАТНО РЕАГИРОВАТЬ НА ПРЯМЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОВ
РФ
, НАДЕЕМСЯ, ЧТО КОНФЛИКТ ВОКРУГ МЕССЕНДЖЕРА НЕ ПРИВЕДЕТ К ЕГО БЛОКИРОВКЕ —
СПЧ
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