Почему Япония не пошла на высылку российских дипломатов

Глава МИД Японии Таро Коно в самом конце марта имел, как сообщают, очень непростой разговор со своим экспансивным британским коллегой Борисом Джонсоном . Судя по очень скупому официальному сообщению, тот попытался привлечь Токио к решительным действиям против России в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочки Юлии, которые 4 марта получили в английском городке Солсбери серьезную дозу некоего нервно-паралитического вещества.

Британский министр подробно изложил свою версию инцидента и, по мнению журналистских источников, мог даже привести некую дополнительную информацию, которую Лондон пока официально не объявляет. Однако склонить Японию к активному сотрудничеству не удалось — министр Коно повторил лишь, что его правительство в целом осуждает применение боевых химических веществ и надеется, что преступники будут найдены и наказаны.

Уникальная позиция

Канаду, США, Францию и Позиция Японии уникальна — сейчас она осталась единственной страной в так называемой большой семерке (включает также Британию, Италию ФРГ ), которая не присоединилась к общей позиции и не выслала российских дипломатов в связи с историей в Солсбери. После некоторых колебаний на это пошел даже Рим , где влиятельные силы в парламенте высказывали сомнения в аргументах Лондона, обвиняющего Москву в отравлении Скрипалей. Впрочем, для Японии куда более существенно то, что крайне жесткую позицию в связи с этим делом занял Вашингтон, который выслал 60 российских дипломатов и закрыл генконсульство РФ в Сиэтле, ликвидировав тем самым постоянное российское дипломатическое присутствие на западном побережье США.

Токио может вежливо пропустить мимо ушей слова Лондона, но игнорировать позицию Соединенных Штатов, своего единственного военного союзника, ему очень трудно. Напомним, что в 2014 году, после событий на Украине , Япония по требованию США нехотя, но все же присоединилась к санкциям в отношении России. Эти меры, правда, были достаточно символическими и не затрагивали, например, экономические связи между двумя странами. Но застой в отношениях тогда все же наступил — был надолго отложен давно готовившийся визит в Японию президента Владимира Путина , сократились контакты по военной линии и т.д.

Однако сейчас ситуация иная — на фоне дела Скрипалей Токио пока проявляет куда большую самостоятельность, чем прежде, выстраивая собственную линию поведения, отличающуюся от позиции коллективного Запада. В чем дело?

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что ему удалось выстроить с президентом США Дональдом Трампом куда более теплые личные отношения, чем с его предшественником Бараком Обамой . Лидеры двух стран встречаются в неформальной обстановке, обмениваются личными подарками. В ходе этих контактов премьер Абэ сумел, как как ему кажется, убедить нынешнего хозяина Белого дома в том, что Япония, в отличие от других союзников США, обязана в любой ситуации сохранять активный диалог с Москвой, поскольку стремится подписать с ней мирный договор по итогам далекой Второй мировой войны. И решить при этом застарелый спор о принадлежности островов, которые в Японии называют «северными территориями», а в России — южной частью Курил.

Абэ считает это своей политической миссией, одной из важнейших целей внешней политики. И ему кажется, что он получил от Трампа санкцию на такой «особый подход» к отношениям с Россией. По крайней мере пока японский премьер не получал иных сигналов из Вашингтона, в отличие от времен Обамы, который лично просил японского премьера затормозить контакты с Москвой. Впрочем, многие списывают нынешнее ослабление давления со стороны США на общий хаос и кадровую чехарду в Вашингтоне, где, например, спустя более года после избрания Трампа еще не до конца даже укомплектован государственный департамент.

Синдзо Абэ к тому же кажется, что к нынешнему году он добился некоторых успехов в своих маневрах, направленных на заключение мирного договора с Москвой. Японский премьер провел уже 20 личных встреч с Владимиром Путиным и считает, что установил с ним отношения доверия. Начаты переговоры о совместной хозяйственной деятельности на юге Курил — Токио рассматривает это как важнейший этап в подходе к тому, чтобы уговорить Москву придать этим территориям особый юридический статус.

Удастся ли усидеть на двух стульях?

Перспективы подобных уступок со стороны России пока не просматриваются, однако Синдзо Абэ не теряет надежды — в конце мая он вновь отправится в Россию для участия в Петербургском экономическом форуме и открытия в Москве перекрестного года культуры. В центре поездки, конечно, будет новая встреча с президентом Путиным, которая затем может повториться и в сентябре, когда японский премьер планирует посетить во Владивостоке уже Восточный экономический форум.

Связи Токио и Москвы переживают сейчас небывало активный период — Японию посещают многочисленные российские делегации, идет весьма дружелюбное обсуждение немалого числа проектов. Такое оживление особенно заметно на фоне заморозков, которые все более сковывают отношения России со многими странами Запада. В подобных условиях, разумеется, правительство Японии и слышать не хочет о каких-либо новых мерах давления в отношении Москвы.

Правда, ситуация не столь проста: Токио, конечно, хотел бы избежать прямого столкновения мнений с другими странами «семерки». Он явно не намерен задиристо отстаивать свою особую позицию по России, а попытается просто отсидеться в тени.

Однако это может не получиться, например, на саммите «семерки», предстоящем в июне в Канаде. Не исключено, что Токио придется, сцепив зубы, присоединиться к общему мнению, если Запад, например, попытается занести в итоговый документ какие-либо слова с осуждением России. Такой шаг, бесспорно, вызовет резкий ответ со стороны Москвы и может сделать еще более призрачными надежды премьера Абэ на полюбовную договоренность по вопросу о Курилах и мирном договоре с Россией.