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Житель Северной Осетии не заплатил таможенную пошлину за «Порш»
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Житель Северной Осетии не заплатил таможенную пошлину за «Порш» 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
На гражданина Северной Осетии подали в суд за неуплату таможенной пошлины, сообщили STAV.AIF.RU в Курской транспортной прокуратуре.
Мужчина приобрёл за рубежом автомобиль «PORSCHE 911 TURBOSCAB» в 2015 году, но не стал оплачивать таможенный сбор, чтобы сэкономить. Вместо этого он зарегистрировал машину как временный ввоз, зарегистрировал её в Москве и передал другому лицу. Срок временного ввоза, тем временем, истёк в августе 2016 года, а размер платежа составил 3 757 083, 31 рублей.
Учитывая, что гражданин не стал платить пошлину намеренно, его могут лишить свободы на два года.
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