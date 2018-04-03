Житель Северной Осетии не заплатил таможенную пошлину за «Порш»

На гражданина Северной Осетии подали в суд за неуплату таможенной пошлины, сообщили STAV.AIF.RU в Курской транспортной прокуратуре.

Мужчина приобрёл за рубежом автомобиль «PORSCHE 911 TURBOSCAB» в 2015 году, но не стал оплачивать таможенный сбор, чтобы сэкономить. Вместо этого он зарегистрировал машину как временный ввоз, зарегистрировал её в Москве и передал другому лицу. Срок временного ввоза, тем временем, истёк в августе 2016 года, а размер платежа составил 3 757 083, 31 рублей.

Учитывая, что гражданин не стал платить пошлину намеренно, его могут лишить свободы на два года.