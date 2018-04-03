Новый российский круизный лайнер выйдет в рейс в 2019 году

Как сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации, сегодня ведутся работы по изготовлению и монтажу систем трубопроводов, фундаментов под оборудование, изготовлению электрослесарного насыщения, производится установка дельных вещей судна. Затем последуют работы по установке механизмов, судовых устройств, электромеханики, а также достроечные работы.

«Это современный круизный лайнер для реки и прибрежных морей России . Он даст возможность совершить водное путешествие по европейской части страны с заходом в порты, в которых организовываются пешие и автобусные экскурсии к культурным, историческим, природным достопримечательностям и береговым курортным зонам», — рассказали в пресс-службе.

Заказчиком лайнера длиной 141 м, шириной 16,5 м, вместимостью более 300 пассажиров является ОАО «Московское речное пароходство». Проект PV300VD разработан в 2010-2015 годах Морским Инженерным Бюро, а спроектирован как «плавучая гостиница» с устройством полноценных балконов/террас, носовым обзорным салоном, «солнечной» палубой из двух частей. Для людей с ограниченными возможностями на лайнере есть лифты, соединяющие все палубы; коммуникации и туалеты, повышенные габариты

проходов, отсутствие препятствий при перемещении в колясках.