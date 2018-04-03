В Союзмультфильме заявили о наличии прав на новую экранизацию «Простоквашино» 

Реакцию писателя Эдуарда Успенского на выход новой серии «Простоквашино» прокомментировали представители студии «Союзмультфильм». В пресс-службе компании отметили, что она владеет всеми правами на экранизацию.
"Разумеется, у киностудии имеются все соответствующие юридические документы. Несмотря на все упреки со стороны писателя, мы по-прежнему с глубоким уважением относимся как к самому Эдуарду Николаевичу, так и к его творчеству", — цитирует представителей студии RT. В пресс-службе уточнили, что писатель упомянут в титрах.
Представители студии пояснили, что у компании были разногласия с литератором по финансовым вопросам. Сотрудники посетили писателя лично, чтобы обсудить проблемы напрямую, раньше переговоры вели юристы обеих сторон. В пресс-службе выразили надежду на скорое урегулирование конфликта.
Ранее писатель, автор сценария мультфильма «Простоквашино» Эдуард Успенский заявил, что намерен подать в суд на «Союзмультфильм» после выхода первого эпизода нового мультсериала «Простоквашино». По его словам, компания не имеет права выпускать новые серии.