Воевать нельзя мириться: НАТО проводит двуличную линию по России

НАТО проводит по России агрессивную политику

Дело в том, что Грушко заявил, что тезисы НАТО о том, что альянс готов на диалог с Россией, являются «театром абсурда».

К такому выводу необходимо прийти хотя бы потому, что последние действия НАТО по высылке сотрудников постоянного представительства РФ противоречат всем тем миролюбивым заявлениям, которые мы сегодня слышим от альянса.

Напомним, что руководство НАТО поддержало линию коллективного Запада и также выслало российских дипломатов из-за инцидента в Солсбери, причем с формальной точки зрения это стало следствием апелляции Великобритании к статье 5 Устава данной организации о коллективном ответе на военное или любое другое нападение на страну-члена данной организации.

Кроме того, необходимо вспомнить политику военной эскалации со стороны НАТО, которая выражается в усилении военной группировки альянса на своих восточных границах, и это является прямым геополитическим давлением на Россию.

НАТО продолжает политику усиления на восточном направлении

Румынии и Также нельзя забывать про строительство районов глобальной ПРО США Польше , пусть эту линию напрямую проводит не Брюссель , а Вашингтон, но все-таки в данных шагах присутствует симбиоз американской и натовской политики.

Все это позволяет нам согласиться с Грушко и прийти к выводу, что официальная риторика НАТО по России носит двуличный характер, и наряду с заявлениями о стремлении к дружбе и диалогу с Россией, альянс проводит агрессивный курс, направленный на получение военных аргументов в геополитическом споре с нашей страной.

Заведующий кафедрой политологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» подтвердил, что в оценке данной ситуации необходимо согласиться с замглавой российского МИД

«Вся эта ситуация, связанная с инцидентом в Солсбери, отлично показала тот курс, который выдерживают страны Запада по отношению к России, несмотря на то, что данный случай явно и неприкрыто используется кабинетом Терезы Мэй для отвлечения внимания внутренней аудитории от проблем в данной стране и общей слабости британского правительства», — заключает Кошкин.

Инцидент в Солсбери стал способом мобилизации стран-членов НАТО

По словам Андрея Петровича, Россия не принимала никакого участия в развязывании этого уже неизвестно какого по счету конфликта между нашей страной и Западом, и всю вину здесь нужно возложить на британцев и другие западные государства.

«Кроме того, британцы, таким образом, пытаются сплотить своих союзников по НАТО против России и настроить их на единый курс против нашей страны. Ярким примером здесь является высылка российских дипломатов, которая почти что в обязательном порядке была пролоббирована в Европе через структуры НАТО и Евросоюза », — резюмирует Кошкин.

К тому же, очевидно, что британцы хотели бы выстроить плотный мост между Великобританией и США, где роль НАТО традиционно является высокой. Ведь можно вспомнить историю данной организации, которая заключается в том, чтобы американцы с помощью британцев могли эффективно контролировать Европу. Затем эта линия была пролонгирована и на созданный позже Евросоюз.

«Все это и является причиной современного обострения дипломатических и военно-политических отношений России и западных государств. Естественно, НАТО здесь не может быть в стороне, поскольку является одним из инструментов такой политики», — констатирует Кошкин.

НАТО демонстрирует двуличную политику по России

В такой ситуации, как полагает эксперт, нам будет очень сложно найти точки соприкосновения между Россией и НАТО, поэтому сейчас в этом вопросе общее положение дел является крайне напряженным, и нам остается только рассматривать данную ситуацию в комплексе.

«Также здесь нельзя забывать про то, что на НАТО большое впечатление произвело то вооружение, которое президент РФ Владимир Путин представил во время своего послания Федеральному собранию. Очевидно, что эти боевые системы в значительной степени обесценивают, как ПРО, так и другие военные инструменты альянса, которые создавались исключительно против России», — заключает Кошкин.

Поэтому последние успехи России в военно-технической сфере критично и негативно сказались на эффективности НАТО, несмотря на то, что альянс имеет под ружьем порядка 3,5 млн человек и горы всевозможного вооружения.

«Именно этим и вызвано, как сегодняшнее движение НАТО в сторону российских границ, так и общее увеличение военных учений, которые в различных странах проводятся сейчас натовским командованием», — резюмирует Кошкин.

С другой стороны, все в альянсе понимают, что это весьма чреватый путь, который грозит прямым военным столкновением с Россией, что может привести к самым непредсказуемым последствиям. Естественно, НАТО крайне агрессивно относится к нашей стране, но, вместе с тем, все в данном блоке понимают, что без Москвы нельзя выстроить и эффективную систему безопасности в Европе.

«В результате, политика НАТО носит двуличный характер — с одной стороны, натовцы держат каштаны в руке, идя на разные провокации против России, как в случае с инцидентом в Солсбери, а с другой — пытаются дать понять Москве, что альянс не собирается с ней воевать и открыт для сотрудничества, которое на практике выстроить будет крайне сложно», — резюмирует Кошкин.