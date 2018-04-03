Мурат Кумпилов обсудил основные итоги работы СПЧ с Анатолием Осокиным

Во встрече приняли участие заместитель премьер-министра РА Наталья Широкова и начальник контрольного управления главы РА Игорь Бузаров.

Анатолий Осокин доложил, что по поручению главы РА члены Совета в прошлом году занимались рядом вопросов. В частности, они касались экологической безопасности населенных пунктов Теучежского района, расположенных вблизи свинокомплекса «Киево-Жураки АПК», совершенствования правового просвещения малоимущих граждан и жителей сельских населенных пунктов, а также транспортного сообщения ст. Ханской.

Отмечено, что негативное воздействие свинокомплекса на экологию Теучежского района снизилось. Собственник начал выполнять соответствующие рекомендации. Сброс нечистот в реку Камла и близлежащие пруды прекращен. По оценке специалистов, на сегодняшний день вода в них соответствует всем нормам. К осени этого года руководству «Киево-Жураки АПК» необходимо полностью закрыть вопрос по экологическому состоянию объекта и его вредного воздействия на близлежащие населенные пункты.

Руководитель СПЧ также проинформировал Главу республики об обсуждении темы совершенствования законодательства, регулирующего статус малоимущих граждан, а также обеспечение их жилыми помещениями. Наталья Широкова прокомментировала, что нормативная база в республике по данному вопросу есть. Вместе с тем, существует необходимость повышения квалификации специалистов, работающих с данной категорией граждан на местах. Глава республики поставил задачу перед руководителем контрольного управления проверить исполнение ведомствами поручений и рекомендаций, сформированных по данному вопросу.

Далее Анатолий Осокин доложил о состоянии транспортного сообщения в ст. Ханской. Один из проблемных вопросов решен частично: остановку, о которой говорили граждане, установили, а светофор — нет. В продолжение встречи руководитель СПЧ предложил Главе РА отдельное обсуждение социально-экономического развития данного населенного пункта с участием широкого круга заинтересованных министерств и ведомств.

Мурат Кумпилов поблагодарил Анатолия Осокина за организацию работы СПЧ и призвал активнее обращать внимание органов власти на возникающие проблемы.

«Совет по развитию гражданского общества играет большую роль. На местах этот совещательный орган курирует широкий спектр вопросов, которые напрямую влияют на качество жизни населения. Это касается правового просвещения граждан, защиты их законных интересов, решения социальных вопросов, а также сохранения стабильности в обществе. Безусловно, это для нас очень важно. Адыгее дана положительная оценка со стороны руководителя СПЧ при Президенте России Михаила Федотова . Нам важно и дальше активно продвигать данную работу», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

В завершение встречи Глава республики дал ряд поручений по решению вопросов транспортной инфраструктуры в ст. Ханской и х. Шевченко, а также анализу участия компании «Киево-Жураки АПК» в социальных проектах региона.