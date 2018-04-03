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Задолженность за коммунальные услуги в Новогиреево выросла на три процента
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Задолженность за коммунальные услуги в Новогиреево выросла на три процента 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
На начало этого года долги жителей за ЖКУ составили сто пятьдесят четыре миллиона восемьсот тысяч рублей, что на три процента больше, чем на тот же период прошлого года. Такие данные привел глава управы района Новогиреево Александр Хрулёв.
Глава управы подчеркнул, что, тем не менее, собираемость платежей физических лиц за ЖКУ в районе Новогиреево по рейтингу недоборов ВАО в январе 2018 года была на втором месте в округе. В 2017 году район по данному рейтинг занимал одиннадцатое место.
Такой прогресс стал возможен, по словам Александра Хрулёва, благодаря той работе по снижению задолженности, которую в 2017 году постоянно проводили ГБУ «Жилищник» района Новогиреево, ГКУ ИС района, центр госуслуг «Мои документы».
На данным момент в Новогиреево насчитывается три тысячи шестьсот тридцать четыре должника. С ними ведется регулярная работа: ежедневно проводится телефонный обзвон должников, еженедельно сотрудники УК совершают обход должников с вручением уведомлений о задолженности за ЖКУ, ежемесячно уведомления о задолженности поступают должникам через почтовые ящики. Кроме того, списки должников вывешиваются на дверях подъездов.
Фото — Александр Калугин.
Управа района Новогиреево: последние новости
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