В Новогирееве на субботники выйдут все, кто любит наш район

Жители района Новогиреево, школьники, студенты и ветераны примут участие в двух общегородских субботниках 14 и 21 апреля.

По информации управы района Новогиреево, 14 апреля запланировано привести в порядок три самых посещаемых территории. Это Афганский сквер на Зелёном проспекте, где проходят значимые районные мероприятия; парк без названия, расположенный у Большого Перовского пруда (бывшего пруда Кусковского химзавода) на пересечении Кусковской и Перовской улиц и «Зелёный парк», где также постоянно проводятся досуговые и спортивные мероприятия.

«В субботнике, который пройдёт на территории нашего района, традиционно примут участие, в первую очередь, сами новогиреевцы, — говорит глава муниципального округа Новогиреево Владимир Чикунов. — К ним обязательно подключатся активисты районного Совета ветеранов — самый передовой отряд болеющих душой за район граждан. Большую активность из года в год проявляет наша молодёжь, организуемая Молодёжной палатой района Новогиреево. Конечно же, сотрудники всех учреждений района, а также учащиеся новогиреевских школ тоже примут участие в этой благородной акции. Депутатский корпус муниципального округа Новогиреево также в полном составе готовится принять самое активное участие в благоустройстве нашего района. Возглавит «армию» активистов, конечно же, глава управы района Новогиреево Александр Хрулёв . Я тоже обязательно поддержу своим трудом инициативу жителей нашего района».

Весь необходимый инвентарь участники субботника получат прямо на месте работ, заверяют в ГБУ «Жилищник» района Новогиреево.

Адреса проведения субботника 14 апреля: Зелёный проспект, владение 24; улица Перовская, владение 64; Зелёный проспект, владение 74.