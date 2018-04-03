Ещё
В Новогирееве на субботники выйдут все, кто любит наш район
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Новогирееве на субботники выйдут все, кто любит наш район 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Жители района Новогиреево, школьники, студенты и ветераны примут участие в двух общегородских субботниках 14 и 21 апреля.
По информации управы района Новогиреево, 14 апреля запланировано привести в порядок три самых посещаемых территории. Это Афганский сквер на Зелёном проспекте, где проходят значимые районные мероприятия; парк без названия, расположенный у Большого Перовского пруда (бывшего пруда Кусковского химзавода) на пересечении Кусковской и Перовской улиц и «Зелёный парк», где также постоянно проводятся досуговые и спортивные мероприятия.
«В субботнике, который пройдёт на территории нашего района, традиционно примут участие, в первую очередь, сами новогиреевцы, — говорит глава муниципального округа Новогиреево Владимир Чикунов. — К ним обязательно подключатся активисты районного Совета ветеранов — самый передовой отряд болеющих душой за район граждан. Большую активность из года в год проявляет наша молодёжь, организуемая Молодёжной палатой района Новогиреево. Конечно же, сотрудники всех учреждений района, а также учащиеся новогиреевских школ тоже примут участие в этой благородной акции. Депутатский корпус муниципального округа Новогиреево также в полном составе готовится принять самое активное участие в благоустройстве нашего района. Возглавит «армию» активистов, конечно же, глава управы района Новогиреево Александр Хрулёв. Я тоже обязательно поддержу своим трудом инициативу жителей нашего района».
Весь необходимый инвентарь участники субботника получат прямо на месте работ, заверяют в ГБУ «Жилищник» района Новогиреево.
Адреса проведения субботника 14 апреля: Зелёный проспект, владение 24; улица Перовская, владение 64; Зелёный проспект, владение 74.
Фото — Матвей Серов.
Управа района Новогиреево: последние новости
На первое место среди обращений новогиреевцев на портал «Наш город» выдвинулась тема неубранных контейнерных площадок Задолженность за коммунальные услуги в Новогиреево выросла на три процента В Храме святого Феодора Ушакова состоится встреча с волонтёрами фонда «Старость в радость»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина нарвалась на Черноморский флот212
Малышева вызвала гнев телезрителей370
Путин упразднил посредничество в ЖКХ58
Тюрьма помогла Рыбке34
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом115
Видео
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко осталась без защиты
В мире Украина
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение