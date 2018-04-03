Храмовый комплекс в честь Дмитрия Донского в Северном Бутово планируется завершить в 2021 г.

В Северном Бутово за три года будет построен крупнейший программный храм, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

«В Северном Бутово в июне начнется строительство уникального храмового комплекса в честь Дмитрия Донского . В настоящее время идет подготовка всей необходимой документации. Храм Дмитрия Донского в Северном Бутово станет одним из самых заметных и значительных программных храмов. Под строительство одного из самых больших в Москве храмовых комплексов город подобрал достаточно обширный участок — 1,67 га. Площадь храма на 500 прихожан и дома причты составит 17 тыс. кв. м», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента Сергея Левкина , курирующего от столичного Стройкомплекса «Программу 200».

Уточняется, что здесь будут развернуты массовые культурные, спортивные и просветительские центры для жителей района. Эта работа уже ведется, в воскресной школе при доме причте обучаются 650 учеников. После прохождения необходимых согласований документации строители выйдут на площадку, чтобы до конца года завершить нулевой цикл. Первая очередь строительства включает в себя возведение храма, Дом милосердия и котельную.